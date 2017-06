Die Realschul-Rockband heizte kräftig ein, und die Klasse 5 E führte einen bunten Sketch auf. Alles zu Ehren der jungen Stars, die am Freitag in der Vechtehalle ihren letzten Auftritt als Schüler der Städtischen Realschule hatten.

Von Irmgard Tappe

Unter dem Motto „Walk of Fame – die Stars gehen, die Fans bleiben“ nahmen 143 Mädchen und Jungen Abschied von ihrer Schule. Ihre Entlassfeier hatten sie mit einem Gottesdienst in der Lambertikirche eingeleitet.

„Optisch habt ihr euer Motto schon mal erfüllt“, bemerkte Schulleiterin Doris Nollen Kuhlbusch mit Blick auf die festlich gekleideten jungen Leute. Die Bezeichnung „Star“ definierte sie als „Idole mit Vorbildfunktion“. Das treffe ebenfalls auf die scheidenden Realschüler zu. 89 von ihnen erreichten die Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe, und 60 Entlassschüler werden einen Ausbildungsplatz antreten. „Eure treuesten Fans waren eure Eltern, die euch stets unterstützt und begleitet haben. Aber auch wir Lehrer haben euch gern durch die Schulzeit geführt. Wir sind stolz darauf, dass ihr es jetzt geschafft habt“, betonte Nollen Kuhlbusch. Den Entlassschülern wünschte sie Tatendrang, Schaffenskraft und stützende Begleiter auf dem Lebensweg. „Erhaltet eure Familie und eure Freunde. Denn nur Star sein macht einsam“, riet die Schulleiterin.

Bürgermeister Kai Hutzenlaub gratulierte in Vertretung der Stadt Ochtrup und der Nachbarkommunen. „Die Zukunft hält gute Chancen für euch bereit. Der Arbeitsmarkt braucht euch, die Gesellschaft wartet auf euch, und es muss nicht jeder studieren“, rief Hutzenlaub den jungen Leuten zu.

Der Schulpflegschaftsvorsitzende Johannes Langehegermann erinnerte daran, dass Freiheit in jeder Situation auch ein Stück Verantwortung sei. Für die Zukunft wünschte er den Schülern Freude und Zufriedenheit.

Den amerikanischen Präsidenten verstehen

In einer erfrischenden Rede blickten die Schülersprecher Pascal Brinckwirth und Mohamed Mohamed auf ihre Schulzeit zurück. „Vieles haben wir in guter Erinnerung“, meinten sie und nannten ein paar humorvolle Beispiele ihres Wissens. „Wir kennen den Satz des Pythagoras und unsere Englischkenntnisse reichen aus, um die Reden des amerikanischen Präsidenten zu verstehen.“ Die scheidenden Schüler dankten all ihren Wegbegleitern. Das waren neben Eltern und Lehrern auch Schulsekretärin Rosi Gaupels und Hausmeister Gerrit Tillmann.

Mit einem Lächeln im Gesicht nahmen die Absolventen schließlich ihre Zeugnisse entgegen. Nicht mit einem Oscar, aber doch mit netten Worten und kleinen Präsenten wurden jene Stars gewürdigt, die als Klassenbeste die Schule verließen: Maren Ipe, Isabel Arends, Lukas Krude, Sarah Focke, Alina Gemen und Tatjana Reckers. Außerdem erhielten alle engagierten Schüler eine Auszeichnung, die den Jüngeren bei den Hausaufgaben zur Seite gestanden hatten.

Nach dem Abschlussball am Abend schloss sich der Schulzeit-Vorhang. Die 143 Stars gingen hinaus ins Leben.