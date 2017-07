67 Abiturienten verabschiedete das Städtische Gymnasiums am Samstagmorgen in einer Feierstunde. Foto: Maximilian Stascheit

Sie haben es geschafft: 67 Schüler des Städtischen Gymnasiums haben seit Samstagmorgen ganz offiziell die Allgemeine Hochschulreife. Nach dem ökumenischen Gottesdienst in der Lambertikirche nahmen sie ihre Abiturzeugnisse in einer Feierstunde in der Aula entgegen.

Von Maximilian Stascheit

22 Schüler haben eine Eins vor dem Komma, zwei von ihnen erreichten die Bestnote 1,0. Dass eine solch hohe Anzahl herausragender Leistungen keine Selbstverständlichkeit sei, betonte Schulleiter Peter Grus in seiner Rede. „Bei 201 schriftlichen Prüfungen, die ihr im ersten bis dritten Abiturfach insgesamt abgelegt habt, hat es nur fünf Abweichprüfungen gegeben. Das ist auch im landesweiten Vergleich eine sehr niedrige Zahl“, sagte Grus.

„Hakuna Matabi – Ohne Sorgen die Könige von morgen“ lautet das auf einem Songzitat des Films „Der König der Löwen“ basierende Motto, welches sich der Abiturjahrgang für seine Feierlichkeiten ausgesucht hat. „Genau wie der Löwe Simba im Film verlasst auch ihr heute eure Oase, in der ihr erwachsen geworden und auf das weitere Leben vorbereitet worden seid“, wandte Grus sich an die Abiturienten. „Wenn ihr als Könige von morgen Verantwortung übernehmt, mache ich mir um die Zukunft unseres Landes keine Sorgen.“

Fotostrecke: Entlassfeier der Abiturientia 2017 Fotostrecke Foto: Maximilian Stascheit

Auch Bürgermeister Kai Hutzenlaub gratulierte den Schülern in einem Grußwort und sprach ihnen viel Mut für ihren weiteren Lebensweg zu: „Die Welt wartet auf eure jungen, klugen und kreativen Köpfe“, so der Verwaltungschef.

Was die Schüler des Jahrgangs, deren Wege nach vielen gemeinsamen Jahren nun in ganz unterschiedliche Richtungen führen, so besonders macht, stellten Benit Haxhosaj und Marian Meiring in einer humorvollen Abschiedsrede heraus. „Auf eines konnte man sich in diesem Jahrgang ganz besonders verlassen: gegenseitigen Respekt“, so die Sprecher der Abiturientia.

In besonderer Weise bedankten sich die beiden scheidenden Schülersprecher auch bei ihren Jahrgangsleitern Karolin Hörsting und Niklas Hoffmann: „Sie waren für uns nicht nur Lehrer, sondern auch Freund und Vorbild“, erzählten sie.

Daraufhin betraten die beiden Lehrer selbst die Bühne, um ihren Schülern die Geschichte einer Tierherde zu erzählen, die sich im August 2012 dem damaligen „König Schulte Ladbeck“ vorstellte. Mit gesammelten Fotos aus zwölf – in Einzelfällen auch 13 – Jahren Schulzeit skizzierten sie den Weg der Schüler von der Unterstufe über die „Problemphase Pubertät“ bis hin zu den Abschlussprüfungen.

Anschließend zeichnete Wolfgang Hammes die Abiturienten Marian Meiring, Benit Haxhosaj, Doreen Averbeck (Jahrgangsbeste), Michael Hinkers, Andreas Ebert und Dorentina Fazliu mit einem Stipendium seiner Stiftung aus. Sie hatten nicht nur herausragende Leistungen in ihren Abschlussprüfungen gezeigt, sondern sich auch in besonderer Weise sozial für ihren Jahrgang und die Schule engagiert. Außerdem erhielt Alina Goldenstein eine Auszeichnung für besondere Leistungen im Fach Chemie.

Und dann kam der Moment, auf den die Schüler nun zwölf Jahre lang hingearbeitet hatten: die feierliche Überreichung der Abiturzeugnisse. „Mit diesem Abschluss steht für euch auch ein Neuanfang an“, hatte Elternsprecherin Elke Meiring erklärt. Unter welchem Motto die Abiturienten der nächsten Lebensphase entgegensehen, dürfte am Ende der Entlassfeier jedem klar geworden sein: Hakuna Matata!