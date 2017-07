Ochtrup -

Baklava kontra Rostbratwurst als kulinarisches Beispiel für Streit der Kulturen? Von wegen! Rund um und in der Pestalozzischule schmeckte das am Sonntag einträglich nebeneinander oder vielleicht sogar zusammen. Ganz im Sinne des Arbeitskreises „Integration in Ochtrup“, der zu einem bunten „Fest der Kulturen“ geladen hatte.