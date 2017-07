Über vier Stunden dauerte der Wettbewerb um die Königswürde beim Schützenverein Lamberti-Mark. Am Ende sicherte sich Hermann Wilger (r.) den Titel. Zur Königin erkor er seine Frau Elisabeth (2.v.r.). Das Bild zeigt das Königspaar mit ihren Vorgängern: Ludger und Maria Wiechers. Foto: Martin Fahlbusch

Bei aller Liebe: Die Schützenbrüder von Lamberti-Mark lassen sich bei ihrem Königsschießen stets ordentlich Zeit. Am Sonntag reckte Hermann Wilger erst deutlich nach 21 Uhr als neuer Regent glücklich und ausgelassen den Arm in die Höhe.

Über vier Stunden knallender Wettbewerb lagen hinter den zumeist treffsicheren Vereinsmitgliedern. Ziemlich verdutzt zeigte sich Enkel Luke, als Opa Hermann erst seine Frau und Mitregentin Elisabeth liebevoll in den Arm nahm und dann den kleinen Mann in die Höhe hob. „Immer wieder Buschlandweg“, tönte es zur Belohnung aus vielen Kehlen.

Erinnerungen an 2015 wurden unter der Vogelstange im Wäldchen im Auster­esch wach. Damals beförderte der Vorsitzende Ludger Wiechers sich erst um 21.39 Uhr zum König und seine Frau Maria zur Königin.

Anfangs war in diesem Jahr die Schlange der Schützen nach den Schüssen von Bürgermeister Kai Hutzenlaub und Kaplan Thomas Berger sowie den anderen Ehrenschützen ganz schön lang. Vogelbauer Alfred Timmermeester hatte wieder ein zähes Biest gezimmert, das zwar dann und wann den Reichsapfel oder die Flügel opferte, sich aber sonst oben im Kugelfang deutlich verschanzt und festgekrallt hatte.

Die beiden Schießmeister Alfred Wortmann und Alfons Lohlammert sorgten mit Umsicht für Ordnung unter der Vogelstange und passten auf, dass die beiden Gewehre nicht zu „heiß geschossen“ wurden und legten daher mit Bedacht Pausen ein. Musikalisch untermalt wurde der Schießwettbewerb von der Stadtkapelle Ochtrup und dem Spielmannszug Lamberti.

Nachdem es am Sonntagmorgen immer wieder skeptische Blicke der Verantwortlichen gen dunklem Himmel gegeben hatte, klarten sich die Minen der Vorstandsmitglieder und des Festvorstandes mit immer besserem Wetter im Laufe des Sonntags deutlich auf. Die Fahne samt Fahnenoffizieren Andreas Scheipers, Thomas Beckwermert und Hermann-Josef Struck abzuholen gelang genauso prima, wie die Kommandoübergabe von Hauptmann Kevin Robben an Oberst Thomas Bussmann. Und der Festumzug durch den Vereinsbezirk nahm das bisherige Königspaar und das amtierende Kaiserpaar Rainer und Maria Engbers in seine Reihen auf. Fast pünktlich gegen 16.15 Uhr ließ der Oberst auf dem Schützenplatz seine Adjutanten Marius Rothe und Andre Schilling die Schießordnung verlesen und zum Schießwettbewerb wegtreten.

Erst nach 19 Uhr kristallisierte sich dann der Endkampf zwischen Raphael Nolte, Heiko Krabbe und Hermann Wilger heraus. Trotz der Konkurrenz waren sie entspannt und feuerten sich gegenseitig an. Während das Umfeld fieberte und diskutierte, rangen die Drei locker und fair um die Königswürde. Mit dem 387. Schuss machte sich Hermann Wilger am Ende um 21.07 Uhr zum neuen König des Schützenvereins Lamberti-Mark.