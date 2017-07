Von Anne Steven

Der Schützenverein Lamberti-Mark ist sicherlich nicht der erste, aber auch ganz bestimmt nicht der letzte Verein in Ochtrup, dem so etwas passiert: Beim Schießwettbewerb am Montagvormittag brauchte es zwei Anläufe, ehe der neue Kaiser Norbert Dörken feststand.

„Wer in den Ring steigt, der muss damit rechnen, dass der Vogel fällt“, war die einhellige Meinung der Besucher im Austeresch. Doch so richtig überlegt hatte sich einer der Kandidaten sein Mitschießen offenbar nicht. Denn als der Vogel plötzlich von der Stange purzelte, machte er ein langes Gesicht – und einen Rückzieher. Da war guter Rat teuer. Denn was ist schon ein Kaiserfest ohne Kaiser?

Fotostrecke: Kaiserfest beim Schützenverein Lamberti-Mark Fotostrecke Foto: Anne Steven

Doch die Münsterländer sind seit jeher praktisch veranlagt. Der gefallene Vogel wurde kurzerhand aus dem Laub geklaubt und erneut an der Vogelstange befestigt. „So etwas passiert“, meinte Vorsitzender Ludger Wiechers achselzuckend. Doch ihm wie auch den anderen Mitgliedern im Vorstand und Festvorstand war die Situation sichtlich unangenehm.

Die Zuschauer nahmen das Malheur hingegen mit Humor und wohlgemeinter Spott traf die Vereinsvorderen. Die steckten jedoch nicht die Köpfe in den Sand, schließlich galt es, noch einen neuen neuen Kaiser zu finden.

Und das ging dann ziemlich fix. Mit dem 221. Schuss (218+3) holte Norbert Dörken den Vogel endgültig von der Stange und sorgte damit für Erleichterung im Vorstand. „Dieses Schießen wird in die Geschichte eingehen“, meinte eine Zuschauerin und schmunzelte. Doch wie auch immer: Das neue Kaiserpaar heißt Marion und Norbert Dörken.