Wochenmarkt in Ochtrup – Kunden erledigen ihren Einkauf an den Ständen. Foto: Lynn Meckmann

Bei einem Blick über den Ochtruper Wochenmarkt am Donnerstagmittag fällt einem eines sofort auf: die zahlreiche Kundschaft. Vor allem seit dem Umzug der Stände vom Lambertikirchplatz – Anfang 2016 wurde die Fläche zur Baustelle – zum Pottbäckerplatz berichten viele Händler, dass die Zahl der Einkäufer gestiegen sei.

Von Lynn Meckmann

Sowohl die Kunden als auch die Geschäftsleute zeigen sich mit dem jetzigen Standort sehr zufrieden. Das ergab eine Umfrage der Westfälischen Nachrichten auf dem Markt. Für die gestiegene Besucherzahl sei vor allem die zentrale Lage verantwortlich, erklären die Befragten. Die Nähe der Marktstraße beziehungsweise Horststraße, die die Fußgängerzone direkt kreuzt, veranlasse viele Leute auf dem Wochenmarkt vorbeizuschauen, da dieser von der Straße aus gut sichtbar ist. Auch die Parkmöglichkeiten dort seien deutlich besser: Stellplätze wie am Marktplatz, an der Marktstraße oder an der Horststraße liegen besonders zentral.

Auch der Aufbau des Marktes hat sich verändert. Die Wagen bilden nicht mehr wie zuvor am Kirchplatz einen Gang, sondern stehen etwas verschachtelt, was den meisten Leuten gefällt. „Die Atmosphäre ist viel schöner“, sagt eine Besucherin. Es herrsche mehr Leben und es mache mehr Spaß einzukaufen, fügt sie noch hinzu. Der neue Springbrunnen bringe etwas Frische ins Spiel, ergänzt ein anderer Kunde. Jedoch: Dass ein ganzer Durchgang, wie es ihn am Kirchplatz gab, schöner und leerer gewesen sei und dadurch das Einkaufen entspannter, findet eine andere Besucherin.

„Die Lage und die Zahl an Kunden ist nicht mit dem vorherigen Standort zu vergleichen“, meint Käsehändler Herman Kempers. Es sei viel Laufkundschaft vorhanden, weshalb auch der Umsatz gestiegen sei, erwähnt Verkäuferin Janine Wittlang. Die Umgebung sei schöner und es schaue ein ganz anderes Publikum vorbei – vor allem mehr Publikum, was den Händlern selbstverständlich gefällt.

Die Vertreter der umliegenden Cafés und Bäckereien wie Voss, Bäumer und „Knitterfrei“ können dies nur bestätigen. „Wir wünschen uns, dass der Markt hier bleibt“, erhofft sich eine Mitarbeiterin des Cafés „Knitterfrei“. Die Gastronomen von der Eisdiele „San Remo“ sehen das anders: Man merke schon, dass der Markt nun nicht mehr in der Nähe ist. Doch die Stammkunden besuchen laut der Besitzerin die Eisdiele trotzdem.

Manchen Befragten ist der Standort auch völlig egal: Ihnen gefällt es am Pottbäckerplatz genauso gut wie vorher – Stefan Kemper zum Beispiel. Am Umsatz hat sich laut seinen Aussagen nicht großartig etwas verändert.

Trotzdem möchte keiner der Händler unbedingt wieder umziehen, sobald die Baustelle am Kirchplatz fertiggestellt ist. „Auf keinen Fall“, lautet die Antwort von Ivonne Brömmelhaus auf diese Frage. Wie sie sagen viele Händler, aber auch Kunden „Ja“ zum Pottbäckerplatz.