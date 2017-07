Als temporäres Trio gaben Dominica Eyckmans, Thomas Lischik (l.) und Robert de Boer ein Konzert in der Alten Kirche in Welbergen. Foto: Elvira Meisel-Kemper

Ochtrup -

Nicht nur die belgische Allroundkünstlerin Dominica Eyckmans (Viola/Gesang) begeisterte am späten Sonntagnachmittag mit ihren Kompositionen, ihrem sphärischen Gesang und ihrem einfühlsamen und temperamentvollen Spiel auf der Viola, sondern auch Thomas Lischik (Cembalo) und Robert de Boer (Trompete). In der Alten Kirche in Welbergen gaben sie als temporäres Trio unter dem Titel „Baroque Brilliante“ ein geistliches Konzert.