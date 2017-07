Von Anne Steven

Was genau zwei Jugendliche, die am Sonntagabend an der Laurenzstraße von der Polizei aufgegriffen wurden, auf dem Dach des Kik-Marktes wollten, wusste Polizei-Pressesprecher Reiner Schöttler am Dienstagmorgen auch nicht. „Die Hintergründe werden noch ermittelt“, informierte er auf Anfrage. Tatsache ist: Am Sonntag erhielten seine Kollegen gegen 19.15 Uhr einen Hinweis, dass sich im Bereich der Laurenzstraße verdächtige Personen aufhielten. Die Beamten konnten zunächst nichts feststellen. Sie umstellten aber das Gelände um den Parkplatz und schauten genauer hin. „Auf dem Dach entdeckten sie schließlich zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendliche“, berichtet Schöttler. Beide seien an die Eltern übergeben worden. Einen Einbruch stellten die Beamten nicht fest. Eine Befragung soll nun Klarheit bringen.