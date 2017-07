Die SPD blicke zufrieden zurück und positiv in die Zukunft. „Wir sind personell und inhaltlich gut aufgestellt“, wird die SPD-Vorsitzende Sarah Lahrkamp in einer Pressemitteilung zitiert. Die Vorsitzende machte klar, dass die SPD auch in den kommenden Jahren von sich aus mit den Bürgern ins Gespräch kommen wolle.

Der Fraktionsvorsitzende Vincent ten Voorde ließ in seinem Rückblick die vergangenen drei Jahre Revue passieren. Ein großer Teil des Wahlprogramms habe bereits umgesetzt werden können. Als „wichtige infrastrukturelle Beschlüsse“ nennt die SPD in der Mitteilung den Kreisverkehr am Nienborger Damm, die Umgestaltung des Lambertikirchplatzes und der Wallanlagen, die Sanierung der Sporthalle an der Lambertischule und den Ausbau der OGS. „Dazu hat die SPD entscheidend beigetragen“, wird der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Josef Hartmann, zitiert. Es gebe aber auch eine Reihe kleinerer Maßnahmen, die auf Initiative der SPD zurückgingen. So werde das Thema „Friedwald“ in Ochtrup demnächst wieder in den politischen Gremien diskutiert werden, und auch die Pflege und der Unterhalt der Ochtruper Spielplätze seien von den Sozialdemokraten wieder auf die politische Agenda gesetzt worden.

In der anschließenden Diskussion legten die Teilnehmer die inhaltlichen Schwerpunkte für die nächsten Jahre fest: So will sich die SPD für „eine Verbesserung der beengten Wohnsituation in Ochtrup“ einsetzen. Das Thema Ausbau und Unterhalt der städtischen Infrastruktur, wie zum Beispiel das Straßennetz, die öffentlichen Anlagen und der Ausbau des innerstädtischen Breitbandnetzes, soll in den nächsten Monaten verstärkt bearbeitet werden. Auch wolle die SPD das Thema „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ mehr in den Mittelpunkt ihrer politischen Arbeit rücken. All diese Ideen würden in den kommenden Monaten durch konkrete Initiativen und Vorschläge mit Leben gefüllt.

Ein weiteres Thema, an dem die SPD aktiv werden möchte, ist „Mobilität im Kreis Steinfurt“. „Auch wenn hier der Handlungsspielraum auf örtlicher Ebene begrenzt ist, soll das Gespräch mit handelnden Akteuren auf Kreisebene gesucht werden“, schreibt die SPD. „Eine Busreise von Ochtrup nach Rheine ist fast wie eine Weltreise“, wird Jörg Krabbe in der Mitteilung zitiert. Die SPD wolle dies in Zukunft ändern.