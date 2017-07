Die Anschaffung sei durch eine Spende des Fördervereins möglich geworden, heißt es in einem Pressetext. Ebenfalls gekauft wurden Adapterkabel sowie ein PC und ein Beamer. Die Keyboards lassen sich an die schuleigenen i-Pads anschließen. Im Handumdrehen entstehe so ein kleines Tonstudio, in dem eigene Musik eingespielt werden könne.