Ochtrup -

Zum dritten Mal finden in den Sommerferien jetzt bereits die Sommer-Kunst-Tage „Inselfieber“ am Bispinghof in Nordwalde statt. Erstmalig bieten die Vereine „Kinder Jugend Kultur Damfpross“ und „Miteinander Ochtrup“ in diesem Jahr eine Fahrt zu den Sommer-Kunst-Tagen – dem Inselfieber Nordwalde an.