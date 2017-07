Das Jawort geben sich Amelie Scholle und Steffen Ewering am heutigen Freitag in Ochtrup. Den 7.7.17 haben sie aber nicht wegen der Beinahe-Schnapszahl gewählt.

Von Dieter Huge sive Huwe

Heute ist einer dieser Tage, die vergessliche Menschen über alles mögen: 7.7.2017 – fast schon eine Schnapszahl, sicherlich aber ein Datum, dass man sich nicht unbedingt in den Ehering gravieren müsste, um an den besonderen Tag der Trauung – und damit natürlich auch an den Hochzeitstag – erinnert zu werden.

Zwei, die sich den heutigen Tag ausgesucht haben, um den Bund fürs Leben einzugehen, dachten aber eben nicht an die Kombination der magischen Sieben im heutigen Datum, als sie bei der Standesbeamtin im Ochtruper Rathaus vorstellig wurden. „Wir hatten schon länger den ersten Samstag im Juli für unsere kirchliche Hochzeit geplant“, berichtet Steffen Ewering, der Bräutigam, der in Ochtrup wohnt.

Kirchliche Hochzeit in Metelen

Am morgigen Tag wird er also Amelie Scholle zum Traualtar führen. Und dieser steht in der Stiftskirche Ss. Cornelius und Cyprianus in der Metelener Heimatgemeinde der Braut. Gefeiert wird anschließend im Driland-Gasthof in Gronau.

„Wir wollten möglichst zeitnah vor der kirchlichen Hochzeit auch standesamtlich heiraten“, erläuterte der 24-Jährige das Motiv des Paares für den Freitag. Dass es ausgerechnet der siebte Tag im siebten Monat des Jahres 2017 sein würde – ein Zufall. Oder doch nicht? Denn am Tag zuvor, am Donnerstag, wurde die Braut obendrein noch 24 Jahre alt. Geburtstag, Standesamt, Kirche, Feier – die Festfolge ist schon herausfordernd. „Und am Sonntag machen wir Frühschoppen. Dann ist eine Woche Party“, lacht der Bräutigam.