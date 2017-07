Ochtrup -

Autotechnisch nennt man das wohl einen „Restart“. Für Dirk Lating, besser bekannt als der Monzaguhru, ist das Opeltreffen an der Felsenmühle in Och­trup so etwas wie ein Neuanfang. Fast 16 Jahre hat Lating, der lange in Metelen wohnt, zum Treffen der verschworenen Monza-, Senator-, Commodore- und Rekordgemeinde in die Nähe von Ahaus gerufen.