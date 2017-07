Positiv überrascht waren Elisabeth Katscherowski und Rita Hoppe vom Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Gronau, als sie sich jetzt mit den Akteuren des Kulturnachmittages „Starke Frauen“ zur Spendenübergabe am Ort des Geschehens, dem Dormitorium im Stift Langenhorst trafen. Der Erlös der Veranstaltung der „Frauen vor Ort“ Langenhorst und der kfd St. Marien in Höhe von 1103,39 Euro wurde von den „Frauen vor Ort“ aufgestockt auf 1603,39 Euro, informieren die beiden Gruppen in einem Pressetext. Die Spende soll der Frauenschutzwohnung in Gronau zu Gute kommen, heißt es dort abschließend.