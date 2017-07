Der Hospizverein Ochtrup-Metelen bietet einen Einführungskursus in die Sterbebegleitung an.

Anmeldungen sind bei Hospizkoordinator Dieter Lange-Lagemann (Telefon 0 25 53 / 91 92 60) oder im Hospizbüro, Marktstraße 4, möglich. Die Kursgebühren betragen 50 Euro, Vereinsmitglieder zahlen 25 Euro.

An zehn Abenden setzen sich die Teilnehmer mit den unterschiedlichsten Facetten von Sterben, Tod und Trauer auseinander. Dazu gehören die Palliativmedizin, die Palliativpflege, Spiritualität, Trauer und der Umgang mit den eigenen Abschiedserfahrungen.

„Der Kursus richtet sich in erster Linie an Menschen, die sich ein späteres ehrenamtliches Engagement im Hospizverein vorstellen können. Er ist zudem offen für beruflich und privat Pflegende“, wird Lange-Lagemann in dem Schreiben zitiert. Am 18. September (Montag) steht ab 19.30 Uhr zunächst ein Einführungsabend auf dem Programm. Als Referenten treten Lange-Lagemann und die Vorsitzende Johanna Tenhumberg-Pleie auf.

Am 21. September (Donnerstag) geht es um die Sterbephasen. Unter dem Motto „Die letzten Tage und Stunden“ referiert ab 19.30 Uhr Wolfgang Gerlach-Reinholz.

Am 25. September (Montag) spricht Tenhumberg-Pleie ab 19.30 Uhr über „Spirituelle Bedürfnisse in der Sterbebegleitung“.

„Nicht dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben geben“ – zu diesem Thema referiert am 28. September (Donnerstag) ab 19.30 Uhr Ärztin Dorothee Arentzen.

Am 2. Oktober (Montag) geht es um die Palliativpflege. Martin Erwig-Kaul referiert dazu ab 19.30 Uhr im Ferdinand-Tiggeshaus, Parkstraße 22.

Am 7. Oktober (Samstag) rückt Diplom-Theologe Norbert Mucksch mit „Mehr als nur Worte“ die Kommunikation in den Mittelpunkt. Die Einheit dauert von 9.30 bis 16 Uhr.

Am 9. Oktober (Montag) präsentiert Buchhändler Markus Bünseler beim Hospizstammtisch Neuerscheinungen. Außerdem besteht die Möglichkeit, mit anderen Ehrenamtlichen ins Gespräch zu kommen. Beginn: 19.30 Uhr in der Gaststätte Paddy‘s Irish Pub.

Am 12. Oktober (Donnerstag) steht die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit im Fokus. Referieren wird ab 19.30 Uhr Diakon Burkhard Rathmer.

Der Trauer eine Gestalt geben werden die Teilnehmer am 16. Oktober (Montag). Trauerbegleiterin Evy Billermann referiert ab 19.30 Uhr über „Eigene Trauererfahrungen und Begleitung Angehöriger“. Am 19. Oktober (Donnerstag) findet der Abschlussabend „Weitergehen – Auseinandergehen“ mit Johanna Tenhumberg-Pleie und Dieter Lange-Lagemann ab 19.30 Uhr statt.