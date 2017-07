Wegen sexuellen Missbrauchs eines zwölfjährigen Kindes in Wettringen musste sich gestern ein 44-jähriger Mann aus Ochtrup vor dem Jugendschöffengericht in Rheine verantworten. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, mit dem Mädchen im Chatroom eine intensive Beziehung geführt zu haben.

Von Monika Koch

Am 14. August 2016 soll er die Zwölfjährige mit dem Ziel, es zu treffen und sexuelle Handlungen an ihm auszuüben, verfolgt haben.

Weil der Angeklagte jegliche sexuelle Handlung mit einem Kind verneinte und das Gericht dem Mädchen zwei Vernehmungen ersparen wollte, wurde der Prozess nach Anhörung des 44-Jährigen aus Ochtrup für ein Glaubwürdigkeitsgutachten der Zeugin und ein Schuldfähigkeitsgutachten des Angeklagten ausgesetzt. Der Beschuldigte leidet nach eigenen Angaben seit 2012 an schweren Depressionen und nimmt regelmäßig Tabletten dagegen ein. Ein Drogen- oder Alkoholproblem verneinte er.

Whatsapp-Nachricht an das Mädchen

Der Staatsanwalt verlas aus einer WhatsApp-Nachricht: Der 44-Jährige fragte das Mädchen, ob man auch Petting oder Sex bei einem Treffen haben könnte. Dabei soll er alkoholisiert gewesen sein. Er versprach, so der Vertreter der Anklage, dafür zu sorgen, dass sie nicht schwanger würde.

„Als die Zeugin skeptisch war, versuchte er sie zu überreden und drohte ihr, sich eine andere zu suchen. Er setzte sie immer stärker unter Druck“, warf der Staatsanwalt dem Angeklagten vor.

In der Zeit vom 11. August bis 25. Oktober 2016 sollen sich der Angeklagte und das Mädchen drei Mal in einem Wäldchen in der Nähe eines Kindergartens in Wettringen getroffen haben. Er soll begonnen haben, sie zu küssen und dabei ihren Pullover oder ihr T-Shirt hochgeschoben haben, während er gleichzeitig seine Hose geöffnet und sie unter der Hose angefasst habe, „um beischlafähnliche Handlungen zu vollziehen“. Dagegen habe sie sich zunächst nur mit den Worten „lass das“ gesträubt, sich aber schließlich energisch zur Wehr gesetzt und ihn abgewiesen. Erst dann habe er von ihr abgelassen, schloss der Staatsanwalt die Anklageverlesung und warf dem 44-Jährigen Verbrechen und Vergehen an dem Opfer vor.

Für über 18 gehalten?

Der Angeklagte sagte, dass er die Zeugin erst sehen müsste, weil er ja gar nicht wisse, ob er sie kenne. „Ich hatte ein Treffen mit einer Frau über 18 Jahre, aber nicht neben dem Kindergarten in Wettringen.“ Daraufhin rief der Richter die Geschädigte und ihren Vater zur Zeugenbelehrung in den Gerichtssaal. Das Mädchen wirkte abweisend, verschlossen und verstört. Nach der Belehrung verließ es den Saal mit seinem Vater, und der Angeklagte bestätigte, dass er sich zwei Mal mit dem Mädchen getroffen und Eis gegessen habe. „Sonst ist nichts passiert“, behauptete er, „ich habe sie für eine Frau über 18 gehalten.“ Im Netz habe er von Sex gesprochen, „vielleicht, um sie los zu werden“, fügte er hinzu.

Trotz eines Beratungsgespräches mit seinem Anwalt blieb der Angeklagte dabei: „Es ist definitiv zu keiner Handlung gekommen.“ Damit ist die Zeugin gefragt – aber erst nach den Gutachten.