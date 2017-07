Die Einsatzmeldung klang dramatisch: Hubschrauber-Absturz auf dem Gelände der Firma Trianel im Eper Amtsvenn. Zwei Arbeiter sind eingeklemmt und müssen befreit werden, zudem brennt – bedingt durch die Absturz – ein nahe gelegener Wald. Gottlob war es nur ein Übungsszenario, das am Samstag die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Epe, Nienborg und Ochtrup erwartete.

Einmal im Jahr treffen sich die drei Feuerwehren, um im Rahmen einer Übung die Zusammenarbeit zu verbessern. In diesem Jahr war der Löschzug Epe der Feuerwehr Gronau mit der Planung der Übung „Heli 2017“ beauftragt. Beobachter dieses interkommunalen Trainings waren die Bürgermeister der beteiligten Städte und Gemeinden: Sonja Jürgens (Gronau), Franz-Josef Weilinghoff (Heek) und Kai Hutzenlaub (Ochtrup) dokumentierten durch ihre Anwesenheit nicht nur das Interesse an der Feuerwehr-Arbeit, sondern motivierten zugleich auch die Feuerwehrleute, ihr ehrenamtliches Engagement fortzusetzen.

Weil echte Hubschrauber für derartige Übungszwecke nicht zur Verfügung stehen, musste ein Unfallwagen diese Rolle übernehmen. Der Waldbrand wurde mit großen Nebelmaschinen simuliert. Für die Firma Trianel war die Übung auch eine gute Gelegenheit, das interne Notfallsystem zu testen, wie Betriebsleiter Hans-Albrecht Pauly deutliche machte.

Wie bei einem echten Einsatz mussten die zuerst an der Unfall- beziehungsweise Brandstelle eintreffenden Rettungskräfte auch im Rahmen der Übung wichtige Entscheidungen treffen. Von den verantwortlichen Führungskräften der Feuerwehr wird verlangt, dass sie die Lage einschätzen, Rückmeldungen geben, Einsatzkräfte nachalarmieren und erste Maßnahmen einleiten.

Immer neue Anforderungen

Hierbei hat die Menschenrettung höchste Priorität. Die Besatzung des Hubschraubers musste gerettet werden, die verletzten Betriebsmitarbeiter galt es zu finden und anschließend entsprechend medizinisch zu versorgen. Schnell zeigte sich im Ablauf des Trainings, dass das Zusammenspiel der drei Feuerwehren funktioniert. Klare Aufgabenverteilung, Bildung von Abschnitten und die einheitliche Kommunikation der Feuerwehrleute sind dabei ausschlaggebend für den Erfolg einer so großen Übung. Von der Regie wurden zwischendurch immer wieder weitere Aufgaben mit neuen Anforderungen eingespielt: So vergrößerte sich im angenommenen Szenario der Waldbrand und drohte auf Produktionshallen überzugreifen. Und: Plötzlich wurden nicht nur zwei, sondern fünf Personen vermisst. Verschiedene Beobachter kontrollierten alle Schritte dieser Übung und notierten Unstimmigkeiten. Gerade die Führungskräfte mussten ihre Entscheidungen am Einsatzleitwagen erläutern.

Eingeladen zu dieser Übung waren auch Vertreter der Bundeswehr, die bei großen Einsätzen (Waldbrand, Hochwasser) schon häufiger mit den Feuerwehren zusammengearbeitet hatten.

Im Rahmen der Abschlussbesprechung im Gerätehaus Epe dankten Bürgermeisterin Jürgens und ihre Kollegen den Feuerwehrleuten für ihren Einsatz. Das große Engagement und das ständige Üben fördere die Kameradschaft der drei Feuerwehren. Und es sei gut zu wissen, dass Nachbarn sich aufeinander verlassen können – gerade in Notlagen, so der Tenor.