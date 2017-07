Da mussten die Polizei in Och­trup und eine Versicherung einfach stutzig werden: Ein 48 Jahre alter Vater zweier erwachsener Kinder hatte am 3. Dezember vergangenen Jahres einen Einbruch angezeigt. Ihm seien Bargeld, eine Luxusuhr, Geldspielautomaten und eine wertvolle Briefmarkensammlung aus seiner damaligen Wohnung in Och­trup geklaut worden. Schaden: fast eine halbe Million Euro.

Von Matthias Lehmkuhl

Der psychisch kranke Mann saß am Dienstag wegen Vortäuschens einer Straftat auf der Anklagebank des Amtsgerichts Steinfurt.

„Mit ist erst einen Tag später klar geworden, dass ich einen Fehler begangen habe. Deswegen habe ich auch eine Selbstanzeige gemacht“, erklärte der Angeklagte. Allerdings konnte sich der bereits mehrfach wegen des gleichen Delikts verurteilte Mann erst viel später selbst belasten. Denn gleich nach diesem Bluff und einem kleinen Zimmerbrand wurde er für sechs Wochen in die geschlossene Psychiatrie überwiesen.

Bei der Polizei gab er damals an, dass ihm eine Cartier-Uhr im Wert von 50 000 Euro, zwei Geldspielautomaten im Wert von je 10 000 Euro und 50 000 Euro Bargeld aus einem Wandtresor entwendet worden seien. Anschließend rief er die Versicherung seines inhaftierten Mitbewohners in seinen Namen an und beschrieb die geklauten Sachen: noch einmal 70 000 Euro Bargeld und eine Briefmarkensammlung, die tatsächlich einen Wert von 300 000 Euro haben sollte. „Die ist heute nicht mehr als 300 Euro wert“, widersprach seine gesetzliche Betreuerin.

Die zog in Betracht, dass ihr süchtiger Mandant damals nicht nur unter einer starken Medikamentendosis, sondern auch unter Drogen stand. „Ich habe damals Marihuana, Kokain und Speed konsumiert“, bestätigte der 48-Jährige, der auch spielsüchtig ist. Nach seinem letzten Krankenhausaufenthalt erhielt der Angeklagte eine Depotspritze, die die stets nötige Medikamentendosis enthält. „Seitdem sind seine manisch-depressiven Anfälle auch weniger geworden“, sagte seine Betreuerin.

Die Richterin will jetzt in Zusammenarbeit mit der Anklagebehörde per Gutachten endgültig klären, ob der Beschuldigte schuldunfähig, eingeschränkt schuldfähig oder schuldfähig ist.