Die anschließende Erkundung des Ma­riendoms Hildesheims faszinierte ebenso. Unter anderem zog das Grab des ehemaligen Bischofs von Hildesheim, Heinrich Maria Janssen, die Besucher in den Bann. Pastor Ludger Bügener wusste Spuren bis in die Heimat zu erzählen, denn dieser Bischof war von 1946 bis 1949 Kaplan in Ochtrup. Am zweiten Tag durfte der Chor dann mit dem jetzigen Bischof von Hildesheim, Norbert Trelle, die Vorabendmesse im Dom gestalten. Pastor Bügener konzelebrierte, und der Chor sang die Missa brevis von Josef Haydn.