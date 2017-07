Die Deutsche Bahn führt von Samstag (15. Juli), 1.45 Uhr, bis Montag (17. Juli), 4 Uhr, Gleisbauarbeiten zwischen Steinfurt-Borghorst und Steinfurt-Burgsteinfurt durch. „Dadurch müssen die Streckengleise komplett gesperrt werden“, informiert die Deutsche Bahn in einem Pressetext. Die Züge der Linie RB 64 werden im genannten Zeitraum zwischen Borghorst und Burgsteinfurt in beiden Richtungen durch Busse im Schienenersatzverkehr (SEV) ersetzt. Die Bahn kündigt zudem auf dem holländischen Streckenabschnitt zwischen Gronau und Enschede Brückenarbeiten an. Sie sollen am Samstag von 6 bis 18 Uhr durchgeführt werden. In dieser Zeit fahren deshalb keine Züge der Linie RB 64. Die Bahn bietet Schienenersatzverkehr an. Die Züge der Linie RB 51 zwischen Gronau und Enschede fallen am Samstag von 6 bis 18 Uhr ebenfalls in beiden Richtungen aus und werden durch Busse des SVE ersetzt.