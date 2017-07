Ochtrup -

Rund um die Lambertikirche erstrahlt das Pflaster weitgehend in neuem Glanz. Auf dem angrenzenden Teil der Kolpingstraße liegen indes noch die alten Steine – der Bereich zwischen dem griechischen Restaurant und dem Ostwall ist nicht Teil der aktuellen Maßnahme. Ob dieses Areal in naher Zukunft ebenfalls angegangen werden soll, darüber diskutierte der Rat in seiner jüngsten Sitzung.