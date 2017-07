„Bag of Culture“ gibt am morgigen Freitag ein Konzert im Jugendcafé Freiraum. Foto: Marvin Woltring

Die Rock-Band „Bag of Culture“ lädt am Freitag (14. Juli) ins Jugendcafé Freiraum ein. Die Nachwuchsmusiker, die von Indie-, Rock- und Folk-Einflüssen geprägt sind, wollen ihr Publikum mitnehmen durch eine musikalische Vielfalt von Kulturen.

„Die sechsköpfige Truppe gibt nicht sehr viel auf konventionelle Dinge, was Musikfans sofort an ihrer Bandstruktur zu spüren bekommen. Neben Sänger Marvin Woltering, Gitarrist Hendrik Bolle, Bassist Leon Kemper und Drummer Benjamin Doedt, sorgen auch Lina Lewejohann am Saxofon und Felix Winter am Piano für ein außergewöhnliches Spektrum, was von melodisch-melancholischen bis rockigen Einlagen einiges zu bieten hat“, heißt es in einer Ankündigung. Darin verspricht die Gruppe eine Bandbreite an ehrlichem, vielseitigem, aber dennoch kompromisslosem Alternative Rock.

„Bag of Culture“ bringt an diesem Abend aber noch zwei Vorbands mit. „The Dreed“ mit den Bandmitgliedern Jonas Joshi und Jakob spielen seit ihrer Schulzeit zusammen und haben mit der Zeit ihren eigenen Stil entwickelt. Dieser setze sich in abwechslungsreichen Arrangements aus Britrock, Grunge, Punk und groovigeren Passagen zusammen und lasse sich höchstens als Alternative Rock umschreiben. „In den oft kryptischen Texten stechen immer wieder griffige, teils kantige Hooks hervor. Diese sind inhaltlich oft verdreht und scheinen eine positive Perspektive zu sein in einer düster gezeichneten Welt“, kündigen die Veranstalter an. Ebenfalls zu hören sein wird die Band „Mondachs“ aus Münster.