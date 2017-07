Von Anne Spill

Janna Arends traut ihren Augen nicht. Das ist eindeutig ihre Hündin dort auf der Wiese am Bergfreibad. Oder doch nicht? Denn: Bella ist eigentlich weiß. Dieser Mischling aber hat ein braunes Fell. Hat sich der Wildfang etwa wieder im Dreck gewälzt? Die 48-jährige Ochtruperin schaut genauer hin. Und stellt mit Schrecken fest: Das ist ohne Zweifel Bella. Und jemand hat ihr Fell gefärbt.

Rückblende: Es ist Donnerstagmittag, als es an der Tür des Einfamilienhauses an der Zeppelinstraße klingelt. Die 16-jährige Isabel Arends ist alleine zu Hause. „Ich dachte, das wäre der Postmann, und öffnete ihm“, erzählt der Teenager. Der Mann vor ihr hält allerdings kein Paket in den Händen, sondern eine rote Mappe. „Er sagte, dass er Spenden für einen Zirkus sammelt.“ Als die Schülerin ihm kein Geld geben will, zieht der Mann offenbar beleidigt von dannen. Und Hündin Bella, die beim Schellen mit zur Tür geflitzt ist, hinterher. „Ich habe gehört, wie er sie lockte“, erinnert sich die 16-Jährige.

Vermisstenmeldung auf Facebook

Das Mädchen trägt aber gerade nur einen Bademantel und beschließt, sich etwas anzuziehen, um dann draußen nach dem Hund zu schauen. Die einjährige Bella ist schon ein paar Mal ausgebüxt, aber immer nach wenigen Stunden wieder zu Hause gewesen. Doch dieses Mal ist es anders. Der Mischling ist nirgendwo zu sehen. Die Arends – Vater Patrick, Mutter Janna und die beiden Töchter Isabel und Lilly – fangen an, sich Sorgen zu machen.

Auf Facebook postet Mutter Janna eine Vermisstenmeldung. Schon bald tritt die Gruppe „Hundesuchhilfe OS, ST und Umgebung“ mit ihr in Kontakt. „Das sind Leute, die ständig mit solchen Fällen zu tun haben“, erzählt die 48-Jährige. Die Experten geben ihr Tipps, wie sie die Suche nach Bella angehen soll. Und die Familie Arends setzt alle Hebel in Bewegung.

„Hellseherin“ meldet sich

Nicht nur klingelt die Familie bei sämtlichen Nachbarn. Sie fährt auch alle Zirkusse in der Umgebung ab, wirft Hunderte von Flyer in Briefkästen, hängt Zettel an die Laternen der ganzen Stadt. Sogar eine Lockspur mit Wurstwasser legen sie auf Anraten der Profis aus, und ein Trailerhund nimmt Bellas Spur auf. Doch die endet schon ein paar Ecken weiter an der Lilienthalstraße. Niemand hat Bella gesehen, nur ein Anwohner will zwei Spendensammler mit einer Hündin bemerkt haben. Die Verzweiflung der Familie Arends wächst. „Mama hat kaum noch geschlafen“, berichtet Isabel. Auf die Hilfe einer „Hellseherin“, die sich prompt meldet und für ihre Dienste Geld sehen will, verzichtet die Familie dann aber doch.

Dann kommt am Dienstagabend die Nachricht, die Erleichterung bringt.

So sah Bella vorher aus. Foto: Isabel Arends So sah Bella vorher aus. Foto: Isabel Arends

Ein Mann meldet sich via Facebook, er habe Bella gesehen, und eine Bekannte ruft an. Sie habe das Tier am Bergfreibad entdeckt. „Aber eure Hündin hat doch gar keine schwarzen Pfoten, oder?“, fragt sie noch. Hat sie nicht – aber egal. Die Arends eilen zum Freibad. Und finden tatsächlich ihren hungrigen, zitternden, aber sonst putzmunteren Vierbeiner vor. Nur: Er sieht anders aus als vorher. Bellas Fell ist braun eingefärbt, die Ohren schwarz. „Und sie roch nach Chemie“, erzählt Isabel.

Chip bringt den Beweis

Die Familie ist glücklich, ihr Tier zurück zu haben, aber auch schockiert: Was ist mit Bella in den vergangenen Tagen passiert? Janna Arends bringt ihre Hündin zum Tierarzt. Der liest den Chip aus und bestätigt, woran die Ochtruper nie Zweifel hatten: Ja, das ist Bella. Und ihr fehlt offenkundig nichts. Sie macht einen gesunden Eindruck.

Die Familie Arends steht nun vor einem großen Rätsel – und kann nur mutmaßen: War das ein Kinderstreich? Hat jemand den Hund „entführt“ und wollte das vertuschen? Vielleicht, weil der Druck durch die Suchaktion immer größer wurde? Und überhaupt: Wer färbt einem Tier das Fell? „Ich habe Angst, dass demnächst vielleicht noch Schlimmeres passiert“, sorgt sich Mutter Janna nun auch um ihre Kinder. Sie hat die Polizei kontaktiert und den Beamten die Situation geschildert.

Was nun bleibt, ist ein großes Fragezeichen – und ein ungutes Gefühl. So schnell wird Familie Arends ihren Hund nicht mehr aus den Augen lassen, sagt Mutter Janna. „Und vor die Haustür kommt jetzt ein Gitter.“