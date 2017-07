Die Tauben der Brieftaubenzüchter der Reisevereinigung Och­trup-Metelen haben jetzt 400 Kilometer aus dem bayerischen Ansbach zurückgelegt. Um 6.10 Uhr wurden die Tiere bei gutem Wetter zum zwölften Preisflug ab Ansbach, in der Nähe von Nürnberg, aufgelassen.

„ Norbert Brosda hatte die schnellste Taube in Ochtrup und errang damit den zweiten Preis gegen 611 Tauben in der RV Ochtrup-Metelen“, heißt es in einem Pressebericht der Züchter. Paul Morrien aus Metelen hatte aber eine noch schnellere Taube und erzielte somit den ersten Preis in der Reisevereinigung.

Nach fünf Stunden und 18 Minuten Flugzeit erreichte die erste Ochtruper Taube bei Norbert Brosda den heimatlichen Schlag und wurde um 11.28 Uhr konstatiert. Diese erste Taube habe damit eine Durchschnittsgeschwindigkeit von circa 76 Kilometern pro Stunde erreicht.

Sehr gute Platzierungen auf diesem Flug erreichten Norbert Brosda (2., 5., 7., 9.. 15., 18., 20., 25. und 26. Platz), Helmut Schneuing (4. Platz), Engelbert Franke (6., 8. und 19. Platz), die Schlaggemeinschaft Roland Nienhues und Sohn Jannes (11. und 21. Platz), Heinz Dinkhoff (12., 28. und 30. Platz), Egon Schrick (14. Platz), Anton Daldrup (22. Platz), Hermann Lütkehermölle (23. und 31. Platz) und Walter Thihatmar (27. Platz).

Einige Züchter verbuchten laut Pressebericht zum Teil sehr gute Ergebnisse mit einer Preisausbeute von 50 Prozent und mehr. Hier nun die herausragenden Leistungen im Einzelnen: Norbert Brosda (29 Tauben gesetzt /19 Preise), Egon Schrick (30/18), Walter Thihatmar (14/8), Hermann Lütkehermölle (17/9), Engelbert Franke (24/12) und die Schlaggemeinschaft Roland Nienhues und Sohn Jannes (12/6).

In der RV-Meisterschaft führt nach zwölf von geplanten 14 Flügen Norbert Brosda vor Engelbert Franke, Walter Thihatmar, Heinz Dinkhoff, der Schlaggemeinschaft Pöhlker, Hermann Lütkehermölle und Bernhard Zurich.

In der Weibchenmeisterschaft liegt Engelbert Franke vor der Schlaggemeinschaft Pöhlker, Egon Schrick, Hermann Lütkehermölle und Norbert Brosda.

In der Jährigenmeisterschaft führt Norbert Brosda vor Engelbert Franke, Ludger Wilpers und Hermann Lütkehermölle. Das beste Männchen stellt derzeit Norbert Brosda und das beste Weibchen die Schlaggemeinschaft Pöhlker.