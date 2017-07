Zu einem Haus an der Turmstraße eilte die Feuerwehr am Freitagmorgen. Foto: Martin Fahlbusch

Ochtrup -

Zu einem Einsatz an der Turmstraße ist die Feuerwehr am frühen Freitagmorgen ausgerückt. „Brand mittel, Person in Gefahr“, lautete die Information. Im Erdgeschoss eines Hauses hatte sich dichter Rauch ausgebreitet.