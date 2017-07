In diesem Jahr wird die Katholische Landjugendbewegung Welbergen (KLJB) 60 Jahre alt. Das feierte die Ortsgruppe am Sonntag mit einem Festgottesdienst in der St.-Dionysiuskirche und lud anschließend zum Frühschoppen unter freiem Himmel auf dem Gelände der Gaststätte „Zum Kapellenhof“ ein.

Von Irmgard Tappe

Die beiden Vorsitzenden Jonas Merselt und Laura Vollenbröker freuten sich, dass neben den gegenwärtigen Mitgliedern auch ehemalige Landjugendliche zahlreich gekommen waren. „Uns war es wichtig, auch unsere Ehemaligen in das Geschehen einzubeziehen“, betonte Jonas Merselt und stellte fest, dass alle Altersgruppen vertreten waren.

Viele saßen in gemütlicher Runde an den Tischen und plauderten von alten Zeiten. Die Älteren erinnerten sich sogar noch an die Anfänge der Landjugend. Die zündende Idee, in Welbergen eine KLJB zu gründen, habe Hermann Focke gehabt. Dem ersten Vorstands-Team sollen eben dieser Hermann Focke sowie Bernhard Ahlert und Gustav Holtmann angehört haben. Inzwischen sind alle drei verstorben.

Laure Vollenbröker und Jonas Merselt sind die aktuellen Vorsitzenden der KLJB Welbergen. Foto: Irmgard Tappe Laure Vollenbröker und Jonas Merselt sind die aktuellen Vorsitzenden der KLJB Welbergen. Foto: Irmgard Tappe

Eine Broschüre mit alten Fotos rückte beim Frühschoppen weitere Ereignisse rund um die KLJB ins Gedächtnis. Die Ehemaligen erzählten von der Volkstanzgruppe, die immer zum Erntedankfest, aber auch bei anderen Festen auftrat, von Landjugendfeiern, Ausflügen und anderen Veranstaltungen. „Einige haben in der Landjugend auch ihre späteren Ehepartner kennengelernt“, bemerkte Ewald Brinkschmidt, der in den 1970-er Jahren KLJB-Vorsitzender war.

„Mit 16 Jahren konnte man in die Landjugend eintreten. Anfangs galt das nur für Bauernkinder, später kamen auch Jugendliche aus dem Dorf dazu“, erinnerte sich Hermann Schulte Sutrum. Der Welbergener zählte zu den ersten Mitgliedern der örtlichen KLJB. „Heute“, berichtete Laura Vollenbröker, „kommen unsere Mitglieder aus allen beruflichen Schichten und nicht nur aus Welbergen, sondern auch aus den umliegenden Ortschaften.“ Aktuell zählt die KLJB-Ortsgruppe Welbergen rund 150 Mitglieder.