Marvin Woltering: Es war super geil! Wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass alle im Urlaub sind. Deshalb freuen wir uns total, dass so viele gekommen sind. Wir hatten eine großartige Atmosphäre und haben auch untereinander richtig gegroovt.

Wie viel habt ihr für den Auftritt geprobt?

Woltering: In letzter Zeit proben wir relativ wenig, da wir zurzeit viele Auftritte haben, um unsere EP zu promoten. In den vergangenen Wochen haben wir eine kleine Tour gemacht, sind unter anderem bei einem Campus-Fest in der Nähe von Leipzig und in Bremen aufgetreten.

Wie sehen eure Pläne für die Zukunft aus?

Woltering: Ganz konkret geplant haben wir erstmal nichts. Da müssen wir auch schauen, wie das jeweils mit Studium und Ausbildung zu vereinbaren ist. Aktuell haben wir neun eigene Songs, das sollen natürlich noch mehr werden. Vielleicht schaffen wir es in Zukunft, ein eigenes Album zu produzieren. Das ist aber sehr viel Aufwand. -msta-