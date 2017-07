Kuscheltiere sind ihr Spezialgebiet: Karin Elster häkelt für ihr Leben gern – und mittlerweile zudem sogar für einen guten Zweck, das Kinderhospiz Haus Balthasar in Olpe. Foto: Irmgard Tappe

Häkeln, das ist für Karin Elster pure Entspannung. Damit all die vielen gehäkelten Kuscheltiere einen Sinn haben, verkauft die Ochtruperin sie für einen guten Zweck: das Kinderhospiz Haus Balthasar in Olpe.

Von Irmgard Tappe

Häkelnadel und Wolle liegen stets griffbereit in ihrer Wohnung. Wann immer Karin Elster Zeit hat, widmet sie sich ihrer Leidenschaft, dem Häkeln. „Mein Lieblingsplatz ist mein Balkon. Wenn ich da bei schönem Wetter sitze und häkele, ist das für mich Entspannung pur“, sagt die Och­truperin.

Bereits als Kind beschäftigte sie sich gern mit Handarbeiten. „Damals habe ich Kleidchen für meine Puppen gehäkelt. Später, im Erwachsenenalter, wurde dann ein Hobby daraus“, erzählt die 49-Jährige, während sie routiniert ein farbiges Garnknäuel zu festen Maschen verarbeitet. „Das wird eine Raupe Nimmersatt. Und zwischendurch muss ich das Einhorn fertigstellen. Dem fehlen noch die Füße“, plaudert Elster aus dem Näh- oder besser Häkelkästchen.

Unzählige Wollknäuel hat Karin Elster schon zu feinmaschigen Objekten verarbeitet. Taschen, Kinderkleidung, gehäkelte Dekoartikel und vor allen Dingen Kuscheltiere. Auf die hat sie sich spezialisiert. Aber immer nur draufloshäkeln und ein Kuscheltier nach dem anderen produzieren, darin sah die Ochtruperin eigentlich nicht den Sinn ihrer Arbeit.

Als sie eines Tages den Fernseher einschaltete, wurde dort eine Reportage über ein Kinderhospiz gezeigt. „Das Schicksal der sterbenden Kinder hat mich sehr berührt und bis heute nicht mehr losgelassen“, sagt Elster. Der Fernsehbericht sei der Auslöser gewesen für ihre Idee, Kuscheltiere anzufertigen, zu verkaufen und den Erlös einem Kinderhospiz zu spenden. Sie entschied sich für das Kinder- und Jugendhospiz „Haus Balthasar“ in Olpe. „Die Einrichtung muss 70 Prozent der Kosten selbst aufbringen und ist daher auf Spenden angewiesen“, berichtet Elster.

Einen entsprechenden Ort, um ihre Arbeiten zu veräußern, hatte die Mitarbeiterin der Westfalentankstelle Ochtrup auch schon im Visier: Den Verkaufsshop an ihrem Arbeitsplatz. Ihr Chef und Betreiber der Tankstelle, Dominik Jansen, hatte ein offenes Ohr für das Vorhaben seiner Mitarbeiterin. Den Entscheidungsträger des Unternehmens konnte er ebenfalls von der guten Sache überzeugen.

Am 5. Mai dieses Jahres stellte Karin Elster die ersten gehäkelten Kuscheltiere ins Verkaufsregal. Die Aktion findet seitdem ein positives Echo. Die Ochtruperin erzählt, dass ihr einige Leute sogar schon Wolle gespendet hätten. Das kam ihr natürlich entgegen. Denn der Verkaufserlös geht zu 100 Prozent an das Haus Balthasar.

„Es macht glücklich und zufrieden, wenn man mit so wenig Aufwand Gutes tun kann“, bemerkt die 49-Jährige. Mitunter kommt sie aufgrund ihrer Initiative auch mit Leuten ins Gespräch, die mit Tod und Sterben von Kindern und Jugendlichen konfrontiert wurden. „Neulich“, berichtet Karin Elster, „sprach mich eine Frau an, deren Enkelkind in einem Kinderhospiz gestorben war.“

Mittlerweile hat sie auch ihre Kollegin Andrea Redlich mit dem Häkelbazillus infiziert. Mit vereinten Kräften häkeln die beiden Frauen nun in ihrer Freizeit und sind stets auf der Suche nach neuen Anregungen. Schließlich möchten sie eine entsprechende Auswahl ihrer Häkelkunst bieten. Den Sommer und Herbst werden sie damit verbringen, an der Weihnachtsproduktion zu arbeiten.

„Wir könnten noch einige Mitstreiter gebrauchen. Wer also Lust hat, für eine gute Sache zu häkeln, kann gern bei uns mitmachen“, hofft Elster auf weitere fleißige häkelnde Hände für das Kinderhospiz.