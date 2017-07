Das „Haus Balthasar“ in Olpe entstand 1998 als erstes Kinderhospiz bundesweit. Im Jahre 2009 wurde es um ein Jugendhospiz erweitert. Rund um die Uhr werden dort Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren in ihrer letzen Lebensphase durch Fachpersonal betreut und liebevoll umsorgt. Die Mitarbeiter sind bemüht, sich auf die speziellen Bedürfnisse ihrer Gäste einzustellen und so viel Freude wie möglich in ihr Leben zu bringen. Auch betroffene Familien erfahren im Haus Balthasar Begleitung und Unterstützung. Regelmäßige Gesprächsangebote bieten den Eltern die Möglichkeit, über Sorgen, Ängste und Trauer zu reden und sich mit anderen Eltern auszutauschen, die ein ähnliches Schicksal annehmen müssen. Darüber hinaus sind die Mitarbeiter des Kinderhospizes auch für die Geschwisterkinder da. Denn auch sie leiden unter dieser Lebenssituation in ihrer Familie.