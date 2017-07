Das Jugendcafé Freiraum plant in den Sommerferien neben den Aktionen der Ferienspaßaktion und des Kulturrucksacks mit der „Summer Siesta“ ein neues Konzept für Jugendliche im Teeniealter ab Klasse fünf.

Ab der zweiten Ferienwoche startet die „Summer Siesta“. „Zusätzlich zu den Angeboten der Ferienaktion öffnet das Jugendcafé für alle Jugendlichen ab Klasse fünf ohne Anmeldung die Türen“, heißt es in einer Ankündigung.

Neben Billard, Kicker, Dart und dem Soccer-Cage haben die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, das Programm aktiv mitzugestalten. „Die Besucher können eigene Ideen mitbringen. Das Freiraum-Team wird versuchen, gemeinsam daraus unkompliziert spannende Aktivitäten und Ausflüge umzusetzen“, kündigen die Organisatoren an. Die „Summer Siesta“ öffnet in der zweiten, dritten, fünften und sechsten Ferienwoche jeweils montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr.

Bereits am gestrigen Montag startete das Kreativ-Camp, durchgeführt vom Jugendcafé Freiraum in Kooperation mit der OGS, im Stadtpark. Mittlerweile ist es bereits der 14. Ferienspielplatz. Mitmachen dürfen allerdings nur angemeldete Kids. Von 9.30 bis 16.30 Uhr gibt es Kreativangebote, Spiel, Sport und Spaß. In der Mittagspause von 12.30 bis 13.30 Uhr haben die Kinder die Möglichkeit, zu picknicken. Zum Glück ist auch für die nächsten Tage stabiles Sommerwetter vorhergesagt, denn bei Regen muss Kreativ-Camp ausfallen.