Von Erhard Kurlemann

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Feuerwehr Och­trup am Sonntag gegen 18 Uhr gerufen worden. In der Weiner war eine Reiterin mit ihrem Pferd in den Graben gerutscht. Die Reiterin blieb unverletzt, das Pferd konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien, berichtete Thomas Ransmann, Zugführer des Zuges II der Feuerwehr Ochtrup, die mit 13 Leuten und drei Fahrzeugen ausgerückt war.

„Wir haben dem Pferd zwei C-Schläuche um die Vorderläufe gebunden und einen B-Schlauch um den Bauch vor die Hinterläufe“, sagte Ransmann. Die Schläuche wurden an den Fahrzeugen befestigt und so das Tier langsam herausgezogen.

Das Pferd habe die Prozedur gut überstanden. „Es stand sofort ohne Probleme.“ Ein Tierarzt habe vor Ort lediglich kleinere Prellungen diagnostiziert, freute sich Ransmann. Der Einsatz war gegen 19 Uhr abgeschlossen. Für ihn sei es der erste dieser Art gewesen. Er wisse aber, dass die Feu­erwehr bereits über vielfältige Erfahrungen in der Tierrettung verfüge.