2016 ist in die neue Filteranlage für das Schwimmbad im Pius-Hospital investiert worden. Das berichtete Hermann Laurenz, Vorsitzender des Fördervereins Pius-Hospital, auf der Mitgliederversammlung. Zugleich kündigte Laurenz an, dass die Anschaffung eines neuen Patientenstuhls auf Rädern geplant sei. Daneben werde geprüft, ob der Verein Zuschüsse geben könne für die Anschaffung eines Langzeit-EKGs sowie weitere Langzeit-Blutdruckmessgeräte. Der Teppich im Altarbereich des Hospitals sei „erfreulicherweise von einem Ochtruper Sponsor“ erneuert worden.

Kaufmännischer Leiter Frank Schmees berichtet über die aktuelle Situation des Pius-Hospitals. „Die Patientenzahlen sind 2016/ 2017 erneut angestiegen.“ Nach derzeitigen Hochrechnungen werde die Zahl bei über 2 000 liegen. In der Inneren Abteilung und auch der Lymphologie liege das Plus jeweils bei gut 30 Prozent. „Das bedeutet das stärkste Wachstum in den Häusern der Mathias-Stiftung.“ Auch würden inzwischen mehr Patienten der CKT aufgenommen, zum Beispiel aus Emsdetten. Ergänzend seien in der Inneren Abteilung zwei Oberarztstellen besetzt worden.

Inzwischen sind in den Krankenzimmern die alten Fernseher durch Flachbildschirme ersetzt worden, berichtete Schmees. Jetzt könne auch wieder die Messe in die Patientenzimmer übertragen werden.

Dr. Hermann Fischer, Arzt und Notarzt am Pius-Hospital, berichtete über seine langjährige Notarzttätigkeit von über 25 Jahren. Die wichtigsten Regeln der Ersten Hilfe wurden erläutert und anhand von Fallbeispielen veranschaulicht, heißt es in einem Bericht aus der Versammlung. Die Einsatzaufkommen der Ochtruper Rettungswache beläuft sich auf rund 3 500 Einsätze im Jahr 2016. Ergänzend wurde von Nico Rauß, Mitarbeiter der Ochtruper Rettungswache, die Funktionsweise des neuen Defibrillators „Corpuls 3“ erläutert, der in der medizinischen Notfallversorgung sehr häufig zum Einsatz kommt.

Vorsitzender Hermann Laurenz schloss die Versammlung mit einem Dank an alle Vorstandsmitglieder und alle Beschäftigten des Pius-Hospitals für ihr aktives Engagement.