Für insgesamt 100 Azubis im Ausbildungang Fachkraft für Lagerlogistik standen jetzt die praktischen Abschlussprüfungen bei der IHK Nord Westfalen an. Der Ort für die Prüfung: das Materiallager der Bundeswehr in der Wester.

100 junge Leute haben jetzt ihre Abschlussprüfung als Fachkraft für Lagerlogistik im Materiallager Ochtrup erfolgreich absolviert.

An zwei Tagen mussten die jungen Frauen und Männer ihr Wissen unter Beweis stellen, bevor die 30-köpfige Prüfungskommission der IHK Nord Westfalen im Materiallager Ochtrup entschied, ob sie ihre Abschlussprüfung als Fachkraft für Lagerlogistik bestanden hatten oder nicht, heißt es in einem Bericht.

Waren die schriftlichen Prüfungen bereits vor einigen Wochen abgeschlossen worden, ging es in den Lagerhallen der Bundeswehr in der Wester um die praktischen Fähigkeiten.

Das Materiallager, so die einhellige Meinung der Prüfungskommission, eigne sich besonders gut für diese Prüfung, denn an zwölf verschiedenen Stationen mussten die Prüflinge streng voneinander getrennt zeigen, was sie in der dreijährigen Ausbildung gelernt hatten.

Zunächst wurde im Bereich „Warenannahme und -kontrolle“ geprüft, später im Bereich „Verpacken und Versenden“.

Auch aus dem Materiallager Ochtrup, Materiallager Rheine und Sanitätsmateriallager Epe nahmen acht Auszubildende erfolgreich an dieser Prüfung teil. Bereits zum zwölften Mal stellt das Materiallager sich als Prüfungsstandort zur Verfügung. „Wir sind froh, dass der Leiter Betriebsführung, Hauptmann Peter Pues, die Maßnahme unterstützt. Es ist nämlich ein Problem, Firmen mit entsprechenden Räumen für eine so große Teilnehmerzahl zu finden“, und außerdem weiß ich genau, dass die Prüfungen durch die beiden IHK-Prüferinnen Silke Schmerling und Rita Schultealbert immer sehr gut vorbereitet sind, sagte Franz Graute, Prüfungsausschussvorsitzender. Für die ehemaligen Auszubildenden des Materiallagers Ochtrup gebe es im Anschluss für drei einen unbefristeten Arbeitsvertrag und für einen eine Laufbahn als Soldat auf Zeit.

Bereits Ende Juni 2017 bestanden drei Fachlageristen des Materiallagers Ochtrup erfolgreich ihre IHK-Prüfung. Auch dort gab es für zwei von ihnen eine weitere Beschäftigung bei der Bundeswehr.