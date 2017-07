Am Samstag ist das Jungenlager der Kirchengemeinde St. Lambertus ins sauerländische Buchenberg aufgebrochen. In diesen Tage erreichte die WN-Lokalredaktion ein erster Bericht, in dem die Jungen vom spannenden Lagerleben und verschiedenen Aktionen der ersten Tage berichten.

Von Moritz Mohring

Vorfreude liegt in der Luft, als sich die ersten Teilnehmer und Jugendleiter am Samstag um 9 Uhr am Marktplatz in Ochtrup treffen. Viele kennen sich bereits aus den Jahren zuvor, doch auch neue Gesichter sehen zwei Wochen Lagerleben im Sauerland entgegen. Die bunte Truppe – 40 Kinder und Jugendliche, betreut von den Jugendleitern der Obermini­strantenrunde (OMIs) der Pfarrgemeinde St. Lambertus – will mit dem Bus nach Buchenberg aufbrechen. Kaplan Thomas Berger wünscht allen „viel Spaß“ und spendet den Reisesegen.

Gegen 10 Uhr sind alle Koffer und Feldbetten in den Bus geladen. Schnell noch die Eltern verabschieden und auf geht‘s.

Am Lagerplatz in Buchenberg sind die Zelte schon aufgebaut. Einige der OMIs waren vorgefahren, um diese und andere Aufgaben vorzubereiten.

Während die „Koten“ sich einrichten, brutzelt es in der Küche schon. Die Kochfrauen Claudia Leusder und Lena Epping bereiten das Mittagessen vor. Das müssen sich die Kinder jedoch im ersten Spiel erst „verdienen“. Beim „Zöllnerspiel“ steht voller Körpereinsatz auf dem Programm. In einem naheliegenden Wald ist es die Aufgabe der Zöllner, die Gruppe der Schmuggler davon abzuhalten, Pappdeckel durch das Gehölz zu transportieren. Das resultiert in der Regel in einem wilden Getümmel, bei dem sich die Teams gegenseitig nichts schenken. Auch die OMIs sind mit von der Partie. Bei diesem Spiel kann sich ein jeder austoben. Der weiche Waldboden federt dabei die meisten Stürze ab. Nach zwei Stunden sind sämtliche Energien erschöpft und die Gruppen begeben sich zurück zum Lagerplatz.

Am ersten Tag gibt es zum Mittagessen Hamburger. Die­ se dürfen nach Belieben aus verschiedenen Zutaten zusammengesetzt werden.

Gegen Abend rufen die Jugendleiter die Lagerrunde aus, die an diesem Tag genutzt wird, um sich gegenseitig kennenzulernen, Lieder zu singen und noch ein paar Spiele zu spielen.

Um 23.30 Uhr schließt das Lager den Kreis: Nachtruhe. Doch vor lauter Aufregung über den ersten Tag und die bevorstehende Zeit lassen sich noch bis tief in die Nacht Stimmen aus den Zelten der Kinder vernehmen.