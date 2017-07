Von Anne Spill

Wenn sie von den ersten Jahren in der Tanzgarde erzählt, glänzen ihre Augen. „Das war schon aufregend“, sagt Larissa Wahle. Inzwischen ist sie mit 29 Jahren zwar längst erwachsen, steht aber immer noch gerne auf der Karnevalsbühne – wie auch ihre beiden Mitstreiterinnen Nina Flormann und Sabrina Schuckmann. Die drei treten aber nicht nur mit den „Five Seasons“ auf, der Showformation des Karnevalsclubs Niederesch (KCN). Sie trainieren außerdem den tänzerischen Nachwuchs. Und für die Allerkleinsten, die „Küken“, suchen sie nun Verstärkung.

Die Erinnerungen an ihre eigene Anfangszeit sind bei Nina Flormann und Larissa Wahle, die mit sieben und elf Jahren zum ersten Mal in der Garde tanzten, ganz lebendig. Die sorgsam behüteten Kostüme anzuziehen, mit den anderen Mädchen vor das gespannt wartende Publikum zu treten, das lange Einstudierte zu zeigen – das sorgte schon für ein bisschen Kribbeln im Bauch. Lampenfieber? Ja, klar! Doch der Lohn entschädigte für jedes bange Zittern: Der Applaus der Zuschauer sorgte bei den jungen Tänzerinnen für ein Hochgefühl. Und: „Es war toll, die Orden zu sammeln. Wir haben immer Medaillen dazu gesagt.“

Ein Hobby, das echt Laune macht also – finden offenbar auch heute noch die Nachwuchstalente beim KCN. Der Andrang ist groß, die Fluktuation gering: Wer einmal dabei ist, bleibt meistens auch dabei. Und so suchen die Tanztrainerinnen nicht etwa Neuzugänge, weil ihnen zu viele Mädchen abgesprungen sind. „Nein, unsere ‚Küken‘ haben sich beschwert, dass sie noch so heißen“, berichten die Drei. „Sie fühlten sich schon zu alt dafür.“ Und so rückten die Sieben- bis Elfjährigen kurzerhand zu den „Kids“ auf – Kükengarde, ade!

Doch die drei Trainerinnen sind optimistisch, dass es für die Kostüme der Allerkleinsten schon bald würdige Nachfolger gibt – ein Dutzend wäre gut. Fünf, sechs Jahre alt sollten sie schon sein. „Und wir fänden es schön, wenn sich auch Jungs interessieren würden“, sagt die 29-jährige Nina Flormann. Vorkenntnisse brauchen die neuen „Küken“ nicht. Nur Spaß am Tanzen, an der Musik und am Karneval. „Kinder sind sowieso Teamplayer“, ist die Erfahrung von Larissa Wahle.

Die neue Gruppe soll nach den großen Ferien starten. Dann heißt es erst einmal Kennenlernen und seinen Platz im Team finden. Zu vorgegebener Marschmusik trainieren die Kinder dann die ersten Grundschritte, Basistechniken wie das Beine­hochwerfen und probieren sich in ersten akrobatischen Übungen wie Spagat und Radschlag. „Wir wollen das ganz spielerisch vermitteln“, macht die 34-jährige Sabrina Schuckmann deutlich, die selbst aus dem Bereich Jazz und Ballett kommt. Für die Eltern bestehe übrigens keine Pflicht, Mitglied im KCN zu werden. Die meisten Mütter und Väter seien aber ohnehin bei den Auftritten dabei und fieberten mit ihren Kindern mit, haben die drei Trainerinnen beobachtet.

Ein Termin für das wöchentliche Treffen steht übrigens auch schon: Donnerstags von 16.45 bis 17.45 Uhr treffen sich die „Küken“ im früheren DRK-Heim an der Piusstraße. Das Training leiten Larissa Wahle und Sabrina Schuckmann. Nina Flormann kümmert sich um die „Kids“ und springt ein, wenn bei den „Küken“ Bedarf ist.