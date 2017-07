Ein Jahr und zehn Monate mit Bewährung – das war das Urteil gegen einen 20-jähriger Angeklagten aus Och­trup. Das Jugendschöffengericht in Rheine verurteilte ihn wegen Beleidigung, einmal in Tateinheit mit Handgreiflichkeit, Körperverletzung und versuchter Nötigung gegenüber einem Zugschaffner in Altenberge im Oktober 2016.

Von Monika Koch

Dabei stand er schon mit einem Bein im Gefängnis. Hintergrund: Im Februar 2016 war er in Rheine wegen Drogentaten und Körperverletzung bereits zu 18 Monaten mit Bewährung verurteilt worden, die in das aktuelle Urteil einflossen.

Weil er inzwischen eine Langzeittherapie erfolgreich abgeschlossen hat und sowohl der Bewährungshelfer als auch die Jugendgerichtshilfe von einer positiven Wende mit einem festen Arbeitsplatz sprachen, blieb ihm der Knast erspart. Nach eigenen Angaben ist der angeklagte seit acht Monaten „clean“. Das Gericht legte ihm regelmäßige Drogentest und 400 Euro in Raten für die Bewährungshilfe auf. Kritisch konstatierte der Richter in der Urteilsbegründung: „Wieder einmal wurde ein Schaffner Opfer von Aggressionen“.

Unter Alkohol und Drogen stiegen der Angeklagte und sein Begleiter schon randalierend in den Zug von Ochtrup nach Steinfurt. Am Bahnhof sollen sie bereits eine Frau mit einem Besen und Pöbeleien attackiert haben. Diese bat den Schaffner um Hilfe, der die „sichtlich erregte Frau zur Beruhigung in die erste Klasse setzte“, wie der 31-jährige Zugbegleiter als Zeuge sagte. Ärger gab es, weil der Angeklagte und sein Begleiter „ständig im Zug auf und ab liefen, Alkohol vergossen und andere Fahrgäste belästigt haben“, fügte er hinzu. In Steinfurt beschlossen sie, nach Münster weiterzufahren. Aber der Fahrkartenautomat streikte, als der Angeklagte mit einer EC-Karte die Weiterfahrt bezahlen wollte. Der Schaffner wollte dem Ochtruper ein 60-Euro-Ticket geben, was er abgelehnt hätte. Fakt ist, dass man bei Fortsetzung der Fahrt nicht einfach im Zug nachlösen kann. Daraufhin rastete der Angeklagte aus, und beleidigte den Schaffner mehrfach und spuckte ihn an. Das räumte er vor Gericht ein. Als beide in Altenberge aus dem Zug verwiesen wurden, kam es zur Eskalation. Beim Aussteigen stieß der 20-Jährige dem Schaffner seinen Ellenbogen in den Rücken. Von draußen soll er ihn am Kragen gepackt und versucht haben, ihn hinauszuziehen. Obwohl er den letzten Vorwurf bestritt, glaubten Staatsanwaltschaft und Gericht dem Zugbegleiter, der sich absolut sicher war, „dass der Angeklagte mich rausziehen und mir eine aufs Maul geben wollte, das sagte er ja auch“. Er sei bei dem Angriff zu Boden gegangen.