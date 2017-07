Laut Polizeibericht hatte der Taxi-Fahrer gegen 2.15 Uhr in Leer drei Männer aufgenommen. In Metelen-Naendorf stiegen zwei der Fahrgäste aus, wobei sie der dem dritten, Verbliebenen Geld für die Fahrt gaben. Dieser etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann wollte zu einer Diskothek in Och­trup gebracht werden. Unterwegs überlegte er es sich anders und gab als Ziel den Stadtpark an. Als der Taxifahrer dort gegen 3.20 Uhr auf der Winkelstraße anhielt, schlug ihm der Fahrgast unvermittelt ins Gesicht und flüchtete ohne zu zahlen in den Park.

Polizei sucht Zeugen

Die anderen beiden Fahrgäste werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Der Unbekannte soll circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Das Haar war hell. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Männer gekannt haben. Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155.