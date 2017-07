Eine Woche lang hatte ein 37 Jahre alter Mann aus Ochtrup Bedenkzeit. In diesem Zeitraum hat wohl sein Verteidiger erneut vehement auf ihn eingewirkt. Denn am Donnerstag gab der ledige Töpferstädter im Amtsgericht Steinfurt zu, rund 240 abscheuliche Dateien mit kinderpornografischen Inhalten auf sein Notebook heruntergeladen und gespeichert zu haben

Von Matthias Lehmkuhl

Das Urteil: fünf Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung.

Am 13. Juli gab der Angeklagte an, mit den auf seinem Notebook gespeicherten unerträglichen Fotos nichts zu tun zu haben (wir berichteten). Die Polizei hatte am 9. Dezember 2015 den Rechner nach einer Hausdurchsuchung beschlagnahmt. Der Richter warnte den Ochtruper vor einer Woche davor, weiter zu leugnen, weil die Beweise eindeutig gegen den Täter sprachen. Aber er blieb bei seiner Version.

Daraufhin lud das Gericht die drei damals mit der Ermittlung betrauten Polizeibeamten als Zeugen ein. Doch die Ordnungshüter konnten ohne Aussagen wieder entlassen werden. Denn der 37-jährige wegen unerlaubten Waffenbesitzes und unerlaubten Besitzes von Munition vorbestrafte Angeklagte legte ein Geständnis ab. „Ich möchte aber betonen, dass ich die Bilder nicht zielgerichtet im Internet gesucht habe, sondern durch Zufall darauf gestoßen bin“, schränkte der Ochtruper ein. Das bewog den Richter ihn zu fragen, ob er pädophile Neigungen habe und schon einmal über eine Sexualtherapie nachgedacht hätte. Beides verneinte der Täter. „Meinem Mandanten war es beim ersten Prozesstermin einfach zu peinlich, die Vorwürfe zuzugeben. Außerdem hatte er große Angst vor einer hohen Strafe“, erklärte sein Verteidiger.

Die Staatsanwältin plädierte auf eine Bewährungsstrafe in Höhe von fünf Monaten. Zusätzlich sollte der Beschuldigte 2250 Euro an den Deutschen Kinderschutzbund zahlen. Die Verteidigung war der Überzeugung, dass eine Geldstrafe ausreichend sei. „Ich habe einen festen Job und eine feste Freundin“, lautete das letzte Wort des Ochtrupers.

Das Urteil des Richters entsprach der Forderung der Staatsanwältin. Nur die Geldauflage reduzierte er auf 1800 Euro. „Sie haben beim ersten Prozesstermin den Kopf in den Sand gesteckt und noch rechtzeitig wieder herausgezogen“, meinte der Richter. Und weiter: „Sie zeigten Interesse aber keine Neigung. Jedoch war mir ihre Bereitschaft zur Reue nicht ausreichend genug.“