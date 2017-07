So hat sie einmal ausgesehen, die Bollhorstschule – hier eine Aufnahme aus dem Jahr 1962 mit dem alten Brunnen. Foto: Stadtarchiv Ochtrup

Jeder, der in seine frühere Schule zurückkehrt, kennt vermutlich das Gefühl, eine Zeitreise zu machen. Einige ehemalige Schüler der Bollhorstschule in der Wester-Bauerschaft kehrten jetzt an ihre frühere Wirkungsstätte zurück und schwelgten in Erinnerungen. Und einige von ihnen befanden: In der Schule riecht es heute noch genauso wie früher – obwohl das Gebäude mittlerweile als Wohnhaus dient.

Von Irmgard Tappe

„Träume sind Schäume“ heißt es im Volksmund. Meistens träumt der Mensch ja auch recht kuriose Dinge. Aber manchmal kommt es vor, dass ein Traum inspirierende Wirkung zeigt.

Alfons Feldevert zum Beispiel träumte vor einiger Zeit, dass alle Kinder aus der Oster-Bauerschaft, die früher in der alten Bollhorstschule unterrichtet wurden, sich noch einmal auf den Weg zu ihrem ehemaligen Schulgebäude machten.

„Ich habe meiner Frau davon erzählt, und sie bestärkte mich, diesen Traum in die Tat umzusetzen“, erzählt Feldevert schmunzelnd, als er an diesem Sommertag auf dem einstigen Schulhof steht und seinen Traum lebt. Um ihn herum lauter „Kinder der Oster“, die zwischen 1951 und 1969 die Bollhorstschule besucht haben. Denn ein Teilbereich dieser Ochtruper Bauerschaft gehörte damals zum Einzugsgebiet „Bollhorstschule“ in der Wester-Bauerschaft.

53 ehemalige Schüler hatte Feldevert angeschrieben, 41 sagten zu. „Das ist eine tolle Resonanz. Etliche haben sogar Familienfeiern verlegt, um dabeizusein“, freut er sich. Auch die frühere Lehrerin Christel Gehlhaar ist gekommen. Sie fing 1966 als Junglehrerin an der Bollhorstschule an und unterrichtete dort, bis im Jahre 1969 die Ära der achtjährigen Volksschulzeit vorbei war. Das war gleichzeitig auch das Ende der Bauerschaftsschulen.

Heute ist die Bollhorstschule das Wohnhaus einer Lehrerfamilie. „Uns war es wichtig, dass das Gebäude seinen Schulcharakter nicht komplett verliert“, sagt der Eigentümer Ralf Woltering, während er die Besucher durch den Eingangsbereich des alten Schulgebäudes führt. Dieser Trakt hat nichts vom Charme der Volksschule verloren. Einige finden sogar, dass der „Geruch nach Schule“ noch immer in der Luft hängt.

Das weckt natürlich Erinnerungen an eine Zeit, als die Fächer Biologie, Sport und Textiles Gestalten noch Naturkunde, Leibesübungen und Weibliches Handarbeiten hießen. Geometrie war als Raumlehre bekannt und eine gute Note im Fach „Schönschrift“ durchaus erstrebenswert. „Nach der Einschulung mussten wir gleich unsere erste Fremdsprache lernen. Das war Hochdeutsch. Denn wir Kinder aus den Bauerschaften konnten bis dahin nur Plattdeutsch reden und verstehen“, weiß Norbert Feldevert. Da kam es schon mal vor, dass man nicht für jede Vokabel die passende Übersetzung parat hatte. „Ich habe in einem Aufsatz einmal ‚Miechampeln’ anstatt Ameisen geschrieben. Den Ausdruck hat unsere Lehrerin nicht verstanden“, erzählt Hedwig Strohbückers. Und als Norbert Feldevert im Werkunterricht mit schliffigem Hochdeutsch glänzen wollte, kam es ebenfalls zu Missverständnissen. „Den Dübel, der in eine Wand gebohrt wird, habe ich Teufel genannt“, berichtet er lachend.

Auch zahlreiche Kinder aus der Oster besuchten früher die Bollhorstschule in der wester. Bei einem Treffen schwelgten sie jüngst in Erinnerungen. Foto: Irmgard Tappe Auch zahlreiche Kinder aus der Oster besuchten früher die Bollhorstschule in der wester. Bei einem Treffen schwelgten sie jüngst in Erinnerungen. Foto: Irmgard Tappe

An diesem Tag des Wiedersehens wird natürlich Plattdeutsch geredet. Und es gibt viel zu erzählen beim Rückflug in die ferne Schulzeit. Damals kamen die Kinder in Holzschuhen „in die Penne“ und die Mädchen trugen eine Schürze über ihrem Rock. „Als wir größer wurden, fanden wir das überhaupt nicht mehr schick. Ich habe meine Schürze abgelegt, im Tornister versteckt und auf dem Nachhauseweg wieder vorgebunden“, erzählt Maria Volkery.

Je nach Schülerzahl wurden zwei bis vier Jahrgänge in einem Klassenraum unterrichtet. Der Schultag begann mit dem Morgengebet und anschließendem Kopfrechnen für alle. Hedwig Uhlenbrock kennt die Formel zur Berechnung einer Kreisfläche noch auswendig. „r² mal pi“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. „Das hat sich bei mir nach einer Strafarbeit dauerhaft eingeprägt. Diese Formel musste ich nämlich 100 Mal aufschreiben“, erzählt Uhlenbrock, die 1952 eingeschult wurde.

Alte Fotos machten beim Schultreffen die Runde. Da kamen Erinnerungen hoch. Foto: Irmgard Tappe Alte Fotos machten beim Schultreffen die Runde. Da kamen Erinnerungen hoch. Foto: Irmgard Tappe

Dass in den 1950er-Jahren auch der Rohrstock eine Rolle im Schülerleben spielte, davon kann Heinz Holtmann ein Lied singen. „Wir hatten eine Lehrerin, die war nicht ganz ohne“, berichtet er und deutet entsprechende Handbewegung an. Wer nicht parierte, habe was mit dem Rohrstock durch die Finger bekommen. „Einmal habe ich meine Hand weggezogen. Da schlug sie sich selber mit Wucht aufs Knie.“ Holtmann hat noch heute sichtlich Spaß an seiner Tat. Und besagte Lehrerin, sagt er, die sei später ins Kloster gegangen.