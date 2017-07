Ohrenbetäubendes Gekreische und aufgeregt rennende Kinder haben jetzt die Schützenhalle St. Vitus in Bödefeld erfüllt. Zwei Wochen Lager erwartet die Acht- bis 13-jährigen Teilnehmer des Ferienlagers Langenhorst/Welbergen in dem kleinen Dörfchen.

Nachdem sich die Kinder häuslich in ihren Kabinen eingerichtet hatten und die gröbste Regeln rund um das Lagerleben vorgestellt waren, startete der traditionelle „Irrlichterlauf“. Hierbei läuft die gesamte Truppe einen Weg ab, der von kleinen Lämpchen erleuchtet wird.

Am Sonntag erwartete die 68 Kinder, inklusive Gruppenleiter und Küchenmitglieder, ein Ausflug, der so schon lange nicht mehr stattgefunden hatte: ein Besuch bei der Freilichtbühne Hollenberg. Die Darsteller führten zum letzten Mal in dieser Saison das Stück „ Jim Knopf und die Wilde 13“ von Michael Ende auf. In sieben Kapiteln präsentierten die Schauspieler musi­kalisch und darstellerisch die Reise des Jim Knopf und seines Gefährten Lukas zu ihren Freunden auf der ganzen Welt. Ihre Mission bestand darin, einen Scheinriesen zu besuchen, um diesen als Leuchtturm auf der Heimatinsel „Lummerland“ einzusetzen.

Auch wenn es dunkel wird, lässt die gute Stimmung nicht nach: (v.l. Lina Vogel, Annika Wagner und Paula Brinker. Foto: Britta Lastring Auch wenn es dunkel wird, lässt die gute Stimmung nicht nach: (v.l. Lina Vogel, Annika Wagner und Paula Brinker. Foto: Britta Lastring

Auf der Rückfahrt zur Halle gaben die Koten, inspiriert von dem musikalischen Schauspiel, noch einmal alles, heißt es aus dem Lager. Gut bekannte Lagerlieder erfüllten den ganzen Bus und alle schienen sichtlich zufrieden. Am Abend konnte das Erlebte Mama und Papa erzählt werden, denn die Kinder durften zum ersten Mal im Lager telefonieren.

Auch wenn das Wetter es mit aller Kraft versucht, vermiest es der Lagerbande nicht die Stimmung. Die Spiele werden dann kurzerhand in die Halle verlegt oder die Regenpausen für Wanderungen genutzt.