Die Polizei hat in der vergangenen Woche bei einer Durchsuchungsmaßnahme in einem Ochtruper Wohngebäude verschiedene Gegenstände sichergestellt. Wie es in einem Polizeibericht heißt, handelt es sich dabei offensichtlich um Diebesgut.

Einige Dinge seien bereits Straftaten zugeordnet worden. Bei der Polizei liegen jedoch noch einige Gegenstände, deren Eigentümern noch nicht bekannt sind. So wurden unter anderem eine Arbeitstasche (Foto), ein Akkuschrauber der Marke Duro, ein weiterer Akkuschrauber der Marke Makita, ein älteres Mercedes-Autoradio der Marke Becker und eine Verpackung eines Kenwood-Autoradios, in der sich jedoch ein Radio eines anderen Fabrikates befindet, bisher keiner Straftat zugeordnet. Die Polizei fragt: Wem sind die Gegenstände aus dem Pkw oder aus der Garage/Carport entwendet worden? Hinweise an die Polizei in Ochtrup unter Telefon 0 25 53 / 93 56 41 55.