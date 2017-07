Kreativ in jeder Hinsicht durften die Teilnehmer des Kreativ-Camps werden. Am Freitag wurde es musikalisch. Foto: Anne Steven

Da war in der vergangenen Woche ordentlich was los im Stadtpark. Jeden Tag tummelten sich auf der großen Wiese die Kinder des Kreativ-Camps. Das offene Angebot des Jugendcafés Freiraum in Kooperation mit der OGS fand erneut großen Anklang. 240 Mädchen und Jungen standen bei Organisator Jörg Esslage auf der Anmeldeliste.

Von Anne Steven

„Das zeigt uns, dass der Bedarf da ist“, betont der Sozialpädagoge, der eigentlich im Jugendcafé stationiert ist. Angefangen habe der Ferienspielplatz mit circa 70 Kindern, 20 davon kamen aus der Offenen Ganztagsschule. Im vergangenen Jahr tummelten sich bereits 186 Teilnehmer im Stadtpark und nun knackten sie locker die 200er-Grenze.

Das Angebot ist bewusst offen gestaltet. „Es zählen die Absprachen, die die Kinder mit ihren Eltern getroffen haben“, stellt Jörg Esslage klar. Niemand muss sich täglich an- oder abmelden und auch das Gelände im Stadtpark ist nicht begrenzt. „Wir besprechen mit den Kindern, wo sie sich aufhalten können und dürfen“, erklärt Jörg Esslage das Prinzip. Und die Mädchen und Jungen spielen im wahrsten Sinne des Wortes mit. Sie halten sich an diese Abmachung. „Das klappt gut“, freut sich der Sozialpädagoge.

Er ist natürlich nicht allein mit der Rasselbande. Ihm zur Seite stehen etwa 17 Betreuer, inklusive der hauptamtlichen Kräfte, plus etwa fünf bis sieben Leute aus der OGS. Der Anteil der Kinder aus der Offenen Ganztagsschule liegt bei 60 bis 80 Kindern. „Die OGS ist aber nur vormittags im Stadtpark, weil die Kinder zu unterschiedlichen Zeiten an der Marienschule abgeholt werden“, weiß Jörg Esslage.

Jeden Tag startete der Ferienspielplatz um 9.30 Uhr. Zwischen 12.30 und 13.30 Uhr war Mittagspause. Ein Teil der Kinder blieb während dieser Zeit im Stadtpark, spielte weiter oder legte statt eines Mittagessens einfach ein Picknick ein. Am Nachmittag blieb das Kreativ-Camp bis 16.30 Uhr besetzt. „Wir können damit sicherlich nicht allen gerecht werden“, weiß Jörg Esslage aus Erfahrung. Doch das Angebot sei auch so sehr gefragt.

Und so ist der Sozialpädagoge froh, dass ihm das Wetter in diesem Jahr nur am Donnerstagmorgen einen Strich durch die Rechnung machte. Am Nachmittag öffnete er und seine Mitstreiter das Camp wieder und trotzten mit immerhin 40 Kindern und Gummistiefeln den großen Pfützen auf der Stadtparkwiese.

Fotostrecke: 240 tummelten sich beim Kreativ-Camp im Stadtpark Fotostrecke Foto: Anne Steven

Am gestrigen Freitag ließ sich dann die Sonne wieder sehen und bescherte den Teilnehmern einen perfekten Abschlusstag. Neben vielen kreativen Angeboten, bei denen die Kinder beispielsweise Mobilés aus Naturmaterialien oder – laut Jörg Esslage der „Kracher“ dieses Kreativ-Camps – die hippen Handkreisel „Fidget Spinner“ selbst basteln durften, stand diverses Draußen-Spielzeug wie Kettcars, Einräder, Schaukeln, eine kleine Tischtennisplatte oder auch ein Federball-Spielfeld zur Auswahl. Außerdem durften sich die Mädchen und Jungen zusammen mit Betreuer Frank Hanseclever musikalisch austoben oder ein Theaterstück einstudieren. Wie gesagt: Da war jede Menge los im Stadtpark.