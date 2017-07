Von Erhard Kurlemann

Kleine Kinder werfen auch mal mit Sachen umher. Weil etwas nicht nach ihrem Willen geschieht. Von solchen Trotzphasen können viele Eltern bestimmt ein Lied singen. „Bei uns war es mehr“, erzählt Nicole Schmidt. „Unser Sohn Liam war gar nicht bei uns“.

Was so hart klingt, hat die Ochtruperin nicht überrascht. Sie hatte ohnehin die Vermutung, dass Liam krank ist: Aufmerksamkeits-Defizit -Hyper­­aktivitäts-Störung.

Einige Zeit hatte die Erzieherin ihren inzwischen vier Jahre alten Sohn beobachtet. „Er war zum Teil sehr aggressiv und konnte kaum länger bei einer Sache bleiben“, gibt sie einen kleinen Einblick. „Alles, was er wollte, musste sofort passieren.“

Die Familie wollte Klarheit, unter welcher Krankheit oder Störung ihr Sohn leidet – und „vor allen Dingen: welche Hilfe es für ihn geben kann.“ Arztbesuche, Empfehlungen, das Internet – im Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) des Mathias-Spitals in Rheine wurde der Junge dann untersucht. Dort können Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ambulant vorgestellt werden, wenn sie Entwicklungsstörungen zeigen, heißt es auf der Internetseite des SPZ.

„Die Diagnose war dann für mich nicht mehr überraschend“, war Nicole Schmidt trotz des Ergebnisses froh, endlich Klarheit zu haben. „Der Weg bis dahin war lang, sehr lang“, zieht sie ein Resümee der fast zwei Jahre dauernden Analyse.

Medikamente für Kleinkinder gebe es nicht. Das in diesem Zusammenhang häufig bekannte „Retalin“ werde inzwischen häufig durch „Medikinet“ ersetzt. „Ich gehe mit Liam zur Homoöpathie“, erzählt die Ochtruperin. „Wir haben das Gefühl, dass es hilft.“

Viele Probleme gebe es im Alltag. „Das Kind flippt plötzlich aus“. Neben vielen eher komischen aber auch fragenden Blicken gibt es „ungefragt Erziehungs- oder Ernährungstipps.“

Im März hörte Nicole Schmidt in der Familienbildungsstätte Gronau eine Vortrag über die Störung und den Umgang damit. Mehrere Eltern haben sich in der Folge zusammengetan und eine Selbsthilfegruppe gegründet. Das Thema: AD(H)S bei Kindern.

„Das ist ein Forum, um sich auszutauschen.“ Unter anderem gehe es darum, wie mit der täglichen neuen Herausforderung im Alltag umgegangenen werden könne. „Und jedes Kind ist anders“ , erläutert Nicole Schmidt, warum die Gruppe das H in dem Namen in Klammern gesetzt habe. „Wir treffen uns jetzt jeden ersten Donnerstag im Monat“. Eine weitere wichtige Nachricht: „Es sprechen Leute miteinander, die verstehen, wovon der jeweils andere redet.“

Aktuell kommen jeweils acht bis zehn Betroffenen aus Ochtrup, aus Gronau und aus Enschede. Die Gruppe sei offen für weitere Interessenten. Nächster Termin ist am 5. Oktober um 20 Uhr im Pfarrhaus St. Antonius, Mühlenmathe in Gronau. „Eigentlich sind wir in der Familienbildungsstätte. Die wird aber umgebaut. Deshalb können wir für ein Jahr in das Pfarrhaus ausweichen.“

Fabi-Leiterin Lisa Rotert unterstützt die Arbeit der Gruppe. „Kosten für Referenten oder andere Ausgaben können zum Beispiel über einen Zusammenschluss von verschiedenen Krankenkassen abgerechnet werden“, beschreibt sie Hilfsmöglichkeiten.

Die Gruppe habe zunächst überlegt, die jeweiligen Treffen thematisch zu gestalten. „Das hat sich bislang aber nicht ergeben, weil es immer soviel zu erzählen gibt“, berichtet Nicole Schmidt aus der Runde, zu der Betroffene gehören mit Kindern bis zu 16 Jahren – bis dahin war es ein schwieriger Weg.

Auch weil die Kinder nicht „normal“ im klassischen Sinne sein könnten, gebe es Schwellenängste im Umgang mit der Krankheit. Diese abzubauen, könne auch eine wichtige Aufgabe für die Selbsthilfegruppe sein.

Liam geht in einen Kindergarten – und wechselt im Sommer in eine heilpädagogische Einrichtung – „eine Erfahrung, die viele Eltern mit ADHS-Kindern machen.“

Das gelte auch für die Schullaufbahn. „Ein Wechsel oder sogar mehrere seien „normal“. Für die Erzieherin ist das sogar nachvollziehbar: „Es gibt oft weder geschultes Personal noch die notwendige Zeit, sich mit den Kindern zu bechäftigen.“