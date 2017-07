Die Ursachen für ADHS sind noch nicht vollständig geklärt. Forscher gehen davon aus, dass die Infor­mationsverarbeitung im Gehirn des Kindes gestört ist. Ihnen gelingt es nur schwer, Aufmerksamkeit, Aktivität und Gefühle zu kontrollieren.

In der Regel kann man die ersten Anzeichen für eine ADHS bereits im Klein­kindalter beobachten. Be­einträchtigen diese Symptome das Zusammenleben in mehr als einem Lebensbereich, etwa in der Familie, im Kindergarten oder in der Schule und bestehen sie länger als sechs Monate, dann sollte medizinisch geklärt werden, ob ADHS die Ursache sein könnte.

Die Ärzte sind in den vergangenen Jahren zurück­haltender mit Medikamenten geworden, sogenannten Psychostimulanzien wie Ritalin. Heute dürfen solche Arzneien nur noch Fachleute für kindliche Verhaltensstörungen verordnen; in der Regel das Medikament Medikinet.

Eltern sollten auf klar strukturierte Abläufe im Familienalltag achten, sich selbst konsequent verhalten und das Selbstbewusstsein ihres Kindes stärken. Eine weitere wichtige Erkenntnis: Jungen sind sehr viel häufiger von ADHS betroffen als Mädchen. (Quelle dpa/Wikipedia) -erh-