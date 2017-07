Von Martin Fahlbusch

Hollywood kennt jeder. Aber was ist mit Ollywood? Ochtrup mauserte sich am Wochenende zu einer völlig neuen Filmhochburg mit dem Töpfereimuseum im Mittelpunkt. Aber das ist auch nur die halbe Wahrheit. Denn die eigentlichen Hauptdarsteller waren Pia, Lolly, Maja, Vivian, Jonas und Leon.

Als Ferienspaßaktion hatten Tanja Withut und Christa Holtmannspötter vom Töpfereimuseum die Idee, einen kleinen Film zu machen unter dem Titel „Was macht eigentlich der Töpfer?“ Aber wie man weiß, ist eine Idee das eine, aber deren Umsetzung das andere. Also knüpften die Museumsfrauen Kontakte zu Bernd Huesmann und Rolf Schürmann, die schon Volkshochschulkurse für das gekonnte Filmen angeboten hatten.

„Wenn das eine 1a-Filmproduktion werden soll, muss es aber auch 1a-Kaffee in echten Töpfertassen geben“, hatte Bernd Huesmann bei den Vorbereitungen gefordert. Nichts leichter als das: Und so traf sich die cineastische Viererbande mehrmals zu Vorbesprechungen und arbeitete ein mehrseitiges Konzept mit vielen Einzelheiten aus.

Aber auch das ist nur ein Teil der gesamten Wahrheit, denn die Kinder sollten nicht nur als Darsteller auftauchen, sondern gemeinsam mit den Großen das Drehbuch schreiben und auch als „Kamerakinder“ fungieren. „Natürlich ist es unsere museumspädagogische Absicht, die Kinder mit dem Werkstoff Ton, der Geschichte und den Praktiken des für Ochtrup historisch so wichtigen Töpfereiwesen in Kontakt zu bringen“, erläuterte Tanja Withut im Gespräch.

Die moderne Filmtechnik mit Videokameras sollten Bernd Huesmann und Rolf Schürmann vermitteln und gleichzeitg als semiprofessionelle Kameramänner fungieren. Und Spaß sollte dieser besondere „Ton-Film“ ja auch machen. Für Verpflegung und Getränke musste gesorgt werden.

Trotzdem war hier und da auch Improvisation nötig. So wurde bei den Dreharbeiten am Freitagnachmittag eine Stehlampe zum Hauptscheinwerfer umfunktioniert. Aber erst ging es für die Kinder einmal um Ton, Töpferei und zwischendurch auch ums Toben. Ganz praktisch lernten die mit dem Werkstoff, Kuchenrolle und Tassendeckchen erste kleine Ton-Objekte selber herzustellen.

„Wir haben rausgekriegt, was der Töpfer so alles machen – und wie das geht“, erzählte Jonas, der eigentlich viel zu beschäftigt war, um Fragen zu beantworten. Fachfrau Tanja Withut, die eigentlich die Regie führen sollte, zeigte also ihr erlerntes Handwerk an der Töpferscheibe in der Remise des Museums. Produktionsleiterin Christa Holtmannspötter organisierte alles Mögliche und die beiden erwachsenen Technikfans ließen sich von den Kindern immer wieder über die Schulter und auf das Display schauen.

Dann galt es, ein Drehbuch schreiben, die Drehorte festzulegen, einen Brennofen kennenzulernen und Szene für Szene zu spielen und teilweise selber zu drehen. „Puuh, wir waren ganz schön in Zeitdruck“, seufzte Pia zwischendurch – aber bange machen galt nicht.

Übrigens soll der fertige Film demnächst zur Anschauung im Töpferei-Museum gezeigt werden. Über das gesamte Filmprojekt, die Entstehung, die einzelnen Szenen und die ganze Produktion haben Bernd Huesmann und Rolf Schürmann gleichzeitig noch einen Dokumentarstreifen gedreht. Wie man sieht nimmt Ollywood ganz schön Fahrt auf.