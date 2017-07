Gegründet wurde der Verein 2005 als eigenständiger TSV Ochtrup. 2014 schlossen sich die Taucher dem FC Lau-Brechte an, dem sie seitdem als „Tauch-Sport-Gruppe“ angegliedert sind. „Vereinsarbeit ist auch mit viel Verwaltungsaufwand verbunden. Das lässt sich in einem Großverein wesentlich leichter organisieren“, erläutert Maxim Sentse, der damals wie heute Vorsitzender der Taucher ist. Ohne die Teilnehmer des Schnorchelkurses sind aktuell rund 30 Mitglieder in der Abteilung aktiv. Das Vereinstraining findet jeweils montags ab 20.15 Uhr im Bergfreibad statt. Dabei können sich die Mitglieder unter Anleitung von Tauch­lehrer Maxim Sentse auf den Tauchschein vorbereiten. Dazu gibt es regelmäßig Tauch-Exkursionen.