Von Erhard Kurlemann

Ein Bikertreffen an der Felsenmühle? Nichts besonderes! „Diesmal doch“, sagt Timo Bar­toschek. Er hat im November 2015 den ICC gegründet, den Intruder Custom Club. Rund 400 Motorradfahrer werden am Wochenende 28. bis 30. Juli an der Felsenmühle erwartet. „Ihnen ist eines gemeinsam“, betont Bartoschek: „Sie fahren eine Suzuki Intruder.“

Nur wenige würden noch die Original-Maschine des Herstellers fahren. Die meisten seien umgebaut. „Das war bei dem Motorrad relativ einfach“.

Suzuki hat das Motorrad von etwa 1986 bis etwa 2016 gebaut – in unterschiedlichen Variationen und Klassen. „Die ersten von 1986 gehören in die Klasse der Chopper“, erzählt der begeisterte Motorradfahrer. Sie seien damals als Konkurrenz zur bekannten Harley Davidson aufgelegt worden.

Das bevorstehende Jahrestreffen in Hauptquartier Felsenmühle ist das zweite seiner Art. „Zum Auftakt im Juli 2016 waren etwa 75 Leute mit ihren Maschinen da“, erinnert sich Bartoschek. Inzwischen gebe es zahlreiche Intruder-Vereinigungen in Deutschland und in vielen anderen Ländern der Welt. Zudem hätten sich allein in Deutschland mehr als zehn Stammtische etabliert.

Dass das Treffen an der Felsenmühle stattfindet, ist kein Zufall. Betreiberin Marion Stücken ist selbst Intruder-Fahrerin. „Ich stelle die Location und mein Team zur Verfügung.“

Die Biker werden an den beiden Tagen auf dem Platz des Schützenvereins Weiner zelten können. „Der Verein hat unserem Anliegen zugestimmt.“

Neben dem fachlichen Austausch sieht das Programm vor, dass das Publikum die Maschinen besichtigen kann. Ob es eine gemeinsame Ausfahrt geben wird, ist noch nicht entschieden.

Fest steht aber, dass zwei interne Abende mit Livemusik vorbereitet sind. Am Freitag spielt „Carl de Wey & The Steel Mill Band“, eine Band aus dem Ruhrgebiet. Samstag ist die Ochtruper Formation „Memories of Fake“ Vorgruppe für die „Horny Boys“ aus Rhade.

Da die Zahl der Anmeldungen schon so hoch ist, ist eine weitere Entscheidung gefallen: Auch 2018 wird es ein Jahrestreffen in Ochtrup geben – Ende Juli. Diesmal gehören einige Dänen, einige Spanier und viele Niederländer und Deutsche zu den Teilnehmern. Timo Bar­toschek: „Wir wollen sehen, dass wir noch internationaler werden.“