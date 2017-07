Ein Knöllchen auf dem Parkplatz eines Supermarktes ist ärgerlich. Ein Ochtruper stellt jetzt in Frage, dass die Stadt überhaupt tätig in dieser Weise werden durfte. Das aufgestellte Schild entspreche nicht der Straßenverkehrsordnung.

Von Anne Spill

Kurz in den Supermarkt, ein paar Dinge einkaufen, zurück zum Auto – da klemmt ein Papier hinter dem Scheibenwischer: Oh je, ein Knöllchen, weil die Parkscheibe nicht richtig eingestellt war. Eine Situation, die Familie Schmiegel aus Och­trup auch schon erlebt hat. Ihr Wagen stand auf dem Parkplatz neben dem Aldi an der Bahnhofstraße – und der weiße Pfeil auf der blauen Karte zeigte die falsche Uhrzeit an.

Dass das so war, bestreitet Horst Schmiegel gar nicht. Dennoch wollte er das Verwarnungsgeld nicht bezahlen. Denn: „Das ist nicht rechtens“, ist sich der Ochtruper sicher.

Der Bescheid flatterte im August vergangenen Jahres in den Briefkasten, berichtet Schmiegel, der sich an diese Zeitung gewandt hat. Absender war das Ordnungsamt der Stadt Och­trup. Zehn Euro sollten die Schmiegels für die Ordnungswidrigkeit nach Paragraf 24 des Straßenverkehrsgesetzes zahlen. Das sahen sie aber gar nicht ein.

„Meines Erachtens ist das ein Privatparkplatz der Firma Aldi“, begründet Horst Schmiegel. Das Schild an der Zufahrt zum Discounter – „gleich neben einer großen Reklame für den Markt“ – verweise zwar darauf, dass dort Autos abgestellt werden dürften: ein blaues „P“ in einem weißen Kreis, der sich wiederum in einem blauen Rechteck befindet, darunter der Schriftzug „Bahnhof­straße“.

„Dieses Schild entspricht aber überhaupt nicht der Straßenverkehrsordnung“, ist sich Schmiegel sicher. Genau das schrieb der Ochtruper auch der Stadtverwaltung.

Diese sieht die Dinge anders: „Eine Überprüfung hat ergeben, dass die Parkscheibenregelung durch die Schilder auf dem Parkplatz gut zu erkennen ist. Die Beschilderung ist ordnungsgemäß“, antwortete die Verwaltung. Und: Bei dem Parkplatz handele es sich sehr wohl um einen öffentlichen Verkehrsbereich. Das von Schmiegel bemängelte Hinweisschild sei zusätzlich aufgestellt worden, die Parkscheibenregelung ergebe sich durch die mehrfach auf dem Platz angebrachten Schilder, die der Straßenverkehrsordnung entsprächen.

Schmiegel vertiefte daraufhin seine Recherche. Der gelernte Ingenieur für Architektur nahm sich die Bebauungspläne für die Fläche vor und kam zu dieser Erkenntnis: Die Parkplätze vor dem Discounter sind als Stellplätze eingetragen, nicht aber als öffentliche Parkfläche. Sein Fazit: Die Stadt darf dort nicht kontrollieren.

Darf sie doch, ist sich Michael Alfert, Leiter des Fachbereichs Ordnung, Schule und Soziales, auf WN-Nachfrage sicher – und verweist auf die bereits in den städtischen Schreiben genannten Gründe. „Das ist öffentlicher Parkraum“, betont er noch einmal.

Horst Schmiegel bleibt hingegen bei seiner Sicht der Dinge. Das Auto stellt er weiterhin auf dem Parkplatz neben dem Discounter an der Bahnhofstraße ab. „Ohne Parkscheibe.“