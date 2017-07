Mit der Aufführung des Musicals „Dracula – Das Grusical“ starten die Freilichtspiele Bad Bentheim am Freitag (28. Juli) in die zweite Hälfte der Saison. Noch sieben Mal ist das Grusical zu sehen, das Märchenstück „Rabatz im Zauberwald“ nur noch fünf Mal.

Danach werden die Akteure der Freilichtspiele die Zuschauer noch sechs Mal (29. Juli, 5., 11., 12., 18., und 19. August) in das schaurig-schöne Grusical auf der Freilichtbühne entführen (Beginn ist jeweils 20.30 Uhr). Die Felsenbühne wird dann zur finsteren Kulisse, in der es von Geistern, Untoten und Vampiren wimmelt, begleitet von mitreißender Musik und schwarzem Humor, heißt es in der Ankündigung.

Nicht weniger spannend und unterhaltsam präsentiert sich das Märchen „Rabatz im Zauberwald“. Zum Inhalt heißt es: „Der Zauberwald ist das Zuhause der Märchenwesen, wie zum Beispiel Aladin, der gestiefelte Kater oder Pinocchio. Dort spielen sie jeden Tag ihre Märchen. Der schwarze Zauberer, der ebenfalls im Zauberwald lebt, will die friedliche Märchenwelt beherrschen. Sein Plan ist, den Märchenfiguren ihre wichtigsten Requisiten zu stehlen.“ Ob der Plan aufgeht, kann man in einer der letzten fünf Vorstellungen miterleben.

Das Abenteuer aus dem Zauberwald zeigt die Spielschar der Freilichtbühne für kleine und große Besucher noch am 30. Juli, 2., 6., 13. sowie am 20. August.

Ein besonderes Erlebnis verspricht die Abendvorstellung am 26. August (Samstag) um 20.30 Uhr. Schon traditionell wird laut Mitteilung die Märchensaison mit der „Nacht der Lichter“ beendet. So wird der Zauberwald in ein fantastisches Lichtermeer von Fackeln, Feuern und Lampions verwandelt. Im wechselnden Scheinwerferlicht nehmen Felsen, Bühnenteich und Bäume durch die vielfarbige Illumination geradezu bizarre Formen an. Als Höhepunkt soll ein musikalisch untermaltes Feuerwerk für faszinierende Bilder am Nachthimmel sorgen.

Die Freilichtspiele empfehlen aufgrund der großen Nachfrage, Karten für die Veranstaltungen im Vorverkauf zu kaufen, entweder bei der Geschäftsstelle, Schlossstraße 18 in Bad Bentheim, Telefon 0 59 22 /99 46 56, oder bei anderen Stellen.