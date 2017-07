In Arbeit: Am Gymnasium sind Mitarbeiter der Firma Hohenloher mit der Sanierung eines Physikraums beschäftigt. Dort werden unter anderem Energiesäulen installiert. Foto: Anne Steven

Während die Schüler in den Ferien weilen und den Sommer genießen, herrscht im Ochtruper Schulzentrum trotzdem ein Heiteres Kommen und Gehen. Dort haben aktuell die Handwerker das Sagen. Traditionell stehen in den sechswöchigen Sommerferien einige Arbeiten auf dem Programm.

Von Anne Steven

Am Gymnasium durfte die Firma Hohenloher aus Süddeutschland bereits zwei Wochen vor Ferienbeginn mit der Sanierung des Physikraums S 006 starten. „Wir haben uns vorgenommen, die Fachräume nach und nach durchzusanieren“, berichtet Matthias Gertz vom Bauamt der Stadt Ochtrup beim Baustellenbesuch am Dienstagmorgen. Für eine Sanierung sprach unter anderem das Alter der Physikraum-Einrichtung. 40 Jahren hätten die bereits auf dem Buckel, berichtet der Verwaltungsmitarbeiter. Da habe sich mit der Zeit so einiges abgenutzt.

Um solche Energiesäule gruppieren sich künftig die Arbeitsplätze der Schüler in einem Physikraum des Gymnasiums. Foto: Anne Steven Um solche Energiesäule gruppieren sich künftig die Arbeitsplätze der Schüler in einem Physikraum des Gymnasiums. Foto: Anne Steven

„Aber auch die Unterrichtsform hat sich verändert“, weiß Matthias Gertz. War früher Frontalunterricht mit festinstalliertem Lehrerpult und Schülertischen angesagt, so ist heute mehr Flexibilität bei der Gestaltung des Unterrichts gefragt. Klar, gibt es auch heute noch einen Lehrertisch. Doch die Arbeitsplätze der Schüler sind variabel. Die Tische lassen sich je nach Anforderung um vier im Raum installierte Energiesäulen mit Gas-, Strom- und Wasseranschlüssen gruppieren.

Der alte Physikraum wurde komplett entkernt. „Unter den anderen Fachräumen war bislang immer eine Art Kriechkeller, durch den wir praktischerweise Leitungen und dergleichen ziehen konnten“, berichtet Matthias Gertz. Bei diesem Raum, der nachträglich angebaut wurde, fehlt diese Möglichkeit allerdings. Für die Handwerker bedeutete das mehr Arbeit. Schließlich müssen die Leitungen in den Boden verlegt werden. Insgesamt kostet die Sanierung circa 40 000 Euro.

Eine Maßnahme, die am Schulzentrum seit 2010 jedes Jahr fortgeführt wird, ist der Einbau von neuen Türen. „Jedes Jahr werden am Gymnasium und an der Realschule jeweils fünf Türen ausgetauscht“, berichtet Matthias Gertz, während er eine in

Die gelben Türen waren auf ihren Einbau an der Realschule. Foto: Anne Steven Die gelben Türen waren auf ihren Einbau an der Realschule. Foto: Anne Steven

Schulzeiten verschlossene Verbindungstür der beiden Schulen durchschreitet. Gleich nebenan ist die Firma Eilert aus Ochtrup damit beschäftigt, die Türzargen auszumessen. Nach der Sanierung der beiden Schulen in den Jahren 2002 bis 2005 habe man 2010 damit begonnen, die alten dunkelbraunen Türen gegen leuchtend gelbe auszutauschen, erzählt Matthias Gertz. Bis heute 80 Stück. „Und wir sind noch nicht fertig“, sagt der Verwaltungsmitarbeiter und lacht. „Man wundert sich, wie viele Türen so eine Schule hat.“

Nach Maß: Paul Eilert misst beim Einbau der neuen Türen genau nach. Foto: Anne Steven Nach Maß: Paul Eilert misst beim Einbau der neuen Türen genau nach. Foto: Anne Steven

Durch eine Tür nach Drinnen verschwinden, würden an diesem Morgen wohl gerne die Mitarbeiter der Firma Grüne Welle aus Ahaus. Denn sie müssen im strömenden Regen auf dem Parkplatz östlich der Sporthalle I arbeiten. Dort sollen voraussichtlich in der vierten Ferienwoche 13 Raummodule für die Realschule aufgestellt worden. Das Ahauser Unternehmen übernimmt dafür die Entwässerungs-, Erd- und Fundamentarbeiten. Die Raummodule selbst hat die Stadt Och­trup für zwei Jahre von der Firma E. Rent Raumsysteme aus Hörstel gemietet. Auf rund 227 Quadratmetern Nutzfläche entsteht zum neuen Schuljahr Platz für einen Kunstraum, zwei Räume für die Übermittagsbetreuung „13 plus“ sowie ein kleines Büro und einen Garderobenbereich. Die freiwerdenden Räume in der Realschule sollen für den integrativen Unterricht genutzt werden.

Baubesprechung: Matthias Gertz (l.) vom Bauamt der Stadt Ochtrup erfährt von den Mitarbeiterin der Firma Grüne Welle aus Ahaus den Stand der Dinge. Foto: Anne Steven Baubesprechung: Matthias Gertz (l.) vom Bauamt der Stadt Ochtrup erfährt von den Mitarbeiterin der Firma Grüne Welle aus Ahaus den Stand der Dinge. Foto: Anne Steven

Die Vorarbeiten inklusive Brandschutzkonzept und Bauantrag schlagen mit etwa 23 000 Euro zu Buche. Für den Aufbau der Raummodule werden noch einmal 10 000 Euro fällig. Pro Jahr muss die Stadt zudem 29 000 Euro Miete zahlen. „Die Verträge dürfen immer nur über zwei Jahre abgeschlossen werden“, erklärt Matthias Gertz. Auch die Baugenehmigung sei nur befristet. Schließlich handele es sich bei den Raummodulen um Behelfsbauten, die nur als Übergangslösung Raum schaffen sollen. Gegebenenfalls können diese Verträge aber verlängert werden. „Wenn wir irgendwann das neue Multifunktionsgebäude haben, brauchen wir die Provisorien natürlich nicht mehr“, ergänzt Mattias Gertz.

Apropos: Auch der Abbau der Raummodule ist nicht umsonst. Die Firma E. Rent Raumsysteme berechnet dafür noch einmal rund 5000 Euro. Kosten in gleicher Höhe entstehen zudem für den Rückbau und das Wiederherrichten des Parkplatzes.